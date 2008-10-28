۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳

ششمین دوره لیگ برتر شنا 20 آبان آغاز می شود

ششمین دوره لیگ برتر شنای باشگاه های کشور 20 آبان ماه جاری آغاز می شود و تیم های شرکت کننده رقابت خود را در مرحله نخست و در 20 رشته آغاز خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی میان باشگاه های شرکت کننده در ششمین لیگ برتر شنا عصر روز گذشته در محل فدراسیون شنا برگزار شد و تیم ها پیرامون نحوه برگزاری مراحل، تعداد مراحل لیگ شنا، یارگیری و میزان مشارکت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نشست دیروز با اعلام آمادگی 11 تیم قزوین ، امیدیه خوزستان ، فارس ‌، هیئت شنای خوزستان ، موج های آب های خراسان رضوی ، نفت تهران ، گیلان ، سپاهان اصفهان ، زنجان ،‌ مازندران و کرج برای حضور در ششمین دوره لیگ برتر شنا همراه بود. 

محمد علی سادات منصوری، رئیس سازمان لیگ شنا، گفت: بر اساس توافق باشگاه های شرکت کننده وتصویب سازمان لیگ شنا ، لیگ ششم طی 4 مرحله در تاریخ های 20 و 21 آبان ماه ، 5 و 6 آذرماه ، 2 و3 دی ماه و 23 و 24 بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد و مرحله نخست در استخر آزادی تهران برگزار خواهد شد.

وی همچنین ادامه داد: کلیه باشگاه ها باید حداکثر تا 48 ساعت قبل از هر مرحله فهرست شناگران خود را اعلام کنند. هر تیم شنا می تواند از حداقل 8 شناگر و حداکثر 16 شناگر در هر مرحله استفاده کند.

پنجمین دوره لیگ شنا در سال 86 با صدر نشینی تیم های نفت امیدیه ، گرگان تابلو و کارتن مشهد به پایان رسید.

