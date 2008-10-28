ششمین دوره لیگ برتر شنا 20 آبان آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی میان باشگاه های شرکت کننده در ششمین لیگ برتر شنا عصر روز گذشته در محل فدراسیون شنا برگزار شد و تیم ها پیرامون نحوه برگزاری مراحل، تعداد مراحل لیگ شنا، یارگیری و میزان مشارکت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نشست دیروز با اعلام آمادگی 11 تیم قزوین ، امیدیه خوزستان ، فارس ‌، هیئت شنای خوزستان ، موج های آب های خراسان رضوی ، نفت تهران ، گیلان ، سپاهان اصفهان ، زنجان ،‌ مازندران و کرج برای حضور در ششمین دوره لیگ برتر شنا همراه بود.

محمد علی سادات منصوری، رئیس سازمان لیگ شنا، گفت: بر اساس توافق باشگاه های شرکت کننده وتصویب سازمان لیگ شنا ، لیگ ششم طی 4 مرحله در تاریخ های 20 و 21 آبان ماه ، 5 و 6 آذرماه ، 2 و3 دی ماه و 23 و 24 بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد و مرحله نخست در استخر آزادی تهران برگزار خواهد شد.

وی همچنین ادامه داد: کلیه باشگاه ها باید حداکثر تا 48 ساعت قبل از هر مرحله فهرست شناگران خود را اعلام کنند. هر تیم شنا می تواند از حداقل 8 شناگر و حداکثر 16 شناگر در هر مرحله استفاده کند.

پنجمین دوره لیگ شنا در سال 86 با صدر نشینی تیم های نفت امیدیه ، گرگان تابلو و کارتن مشهد به پایان رسید.