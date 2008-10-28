سهم سازمانهای دخیل در حوادث رانندگی گزارش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا اسماعیلی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه 3 عامل انسان، راه و وسیله نقلیه در تصادفات نقش دارند افزود: بر اساس ابلاغیه جدید تمامی کارشناسان تصادفات پلیس راه کشور موظفند از این پس نقش تمامی بخشهای دخیل در تصادفات را مشخص کنند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در تصادفی که راننده بر اثر خواب آلودگی از جاده منجرف می شود از آنجا که رفتارهای انسانی همیشه قابل کنترل نیست باید سیستمهای ایمنی جاده ها به شکلی باشد که اولین اشتباه راننده در این خصوص آخرین اشتباه نباشد که این امر باید در استاندارد جاده ها مورد توجه قرار گیرد.

به گفته فرمانده پلیس راه کشور در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی در این خصوص سهم راه و بخش مربوطه در علت تصادف درج خواهد شد.

وی به بحث ایمنی خودروها اشاره کرد و به خبرنگاران گفت: در صورتی که کارشناسان تصادفات به این نتیجه برسند که نقص فنی خودرو موجب بروز حادثه شده است از این پس موظفند نسبت به درج این علت در گزارش تصادفات اقدام کنند.

سرهنگ اسماعیلی خاطرنشان کرد: بدیهی است پس از مشخص شدن علت حادثه، پرونده قضایی علیه شرکت، سازمان و یا بخش مقصر در تصادف برای جبران خسارت تشکیل می شود.

فرمانده پلیس راه کشور از تشکیل کمیته تخصصی رسیدگی به سوانح رانندگی خبر داد و گفت: اعضای این کمیته شامل پزشک متخصص، روانشناس، متخصص مکانیک، حمل و نقل ترافیک و 3 افسر ارشد تصادفات است که به تصادفات مهم رسیدگی می کنند.