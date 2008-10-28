انتظارات تهرانیها از شبکه حمل و نقل شهری 20 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش معنادار خواسته های مردمی از سامانه حمل و نقل عمومی، نشان دهنده ارتقای فرهنگ شهرنشینی و آشنایی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و شناخت آنهااز طرح مطالبات موجه از مدیریت شهری است.

از مجموع پیامهای مرکز 1888 بالغ بر 26 درصد به حوزه حمل و نقل شهری اختصاص دارد و مهمترین درخواست شهروندان افزایش تعداد اتوبوسها و گسترش خطوط ویژه و تندروی اتوبوسرانی است که خود مستلزم افزایش تعداد اتوبوسهاست.

کاهش تاخیر در ورود اتوبوس به ایستگاهها، برقراری مجدد برخی خطوط حذف شده اتوبوسها، افزایش نظارت بر دریافت کرایه تاکسیها و نظارت برخورد برخی رانندگان ناوگان وسایل نقلیه عمومی با مسافران از دیگر خواسته های شهروندان است.

مرکز 1888 با تاکید بر حضور فعال معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و مدیران ارشد ناوگان حمل و نقل شهری در جلسات ارتباط مستقیم این مرکز و تکریم ارباب رجوع در این جلسات عملکرد شایسته این معاونت را مورد تقدیر قرار داد.

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با حضور بیش از 100 شهروند موعد در یک جلسه ضمن کسب رتبه بالاترین آمار مراجعه شهروندان از نظر رضایتمندی مراجعه کنندگان از نحوه برگزاری جلسه و پاسخگویی به شهروندان موفق به کسب رتبه خیلی خوب شده است.

پیشنهاد نصب کمربند ایمنی در اتوبوسها و تقدیر از آغاز فعالیت شبانه خطوط اتوبوسهای تندرو از جمله مصادیق پیشنهادات و قدردانیهای شهروندان از مدیریت شهری به شمار می آید که در تابستان 87 به مرکز 1888 اعلام شده است.