اسپانيا پيش از زمان مقرر تمامي نيروهاي خود را از عراق خارج مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز ، راديو اسپانيا با اشاره به سفر غير مترقبه " خوزه بونو " وزير دفاع اسپانيا به عراق و ديدار وي از نيروهاي نظامي اين كشور خاطر نشان كرد : اسپانيا بايد بر اساس توافق قبلي در تاريخ 27 مي ( 7 خرداد ) تمامي نيروهاي اين كشور را از عراق خارج نمايد .

روزنامه هاي " ال موندو " و " ال پائيس " نيز با بيان اين مطلب كه به دليل پاره اي از موارد امنيتي خبري از سفر وزير دفاع اسپانيا به عراق منتشر نشده بود ، نوشتند : وزير دفاع اسپانيا نبايد در حين بازديد از نيروهاي نظامي اين كشور در عراق از خروج زود هنگام تمامي آنها سخن مي گفت .

اين روزنامه ها همچنين با اشاره به اينكه مدتي است نيروهاي نظامي اسپانيا از طريق مرز كويت راهي اسپانيا مي شوند ، افزودند : اين امر به هيچ وجه قابل توجيه نيست .

گفتني است پس از به قدرت رسيدن " خوزه رودريگرز زاپاترو " نخست وزير جديد اسپانيا،اواعلام كرده بود كه نيروهاي اسپانيايي بايد هر چه زودتر عراق را خارج شوند .

گفتني است اين اخبار در حالي بگوش مي رسد كه چندي قبل خبرنگار مهر از اختلافات داخلي بويژه در رسانه هاي اين كشور درخصوص سياستهاي دولت جديد خبرداد ولي در عين حال زاپاتروتاكيد كردنيروهايش را حتما از عراق بيرون خواهد كشيد.