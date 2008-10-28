به گزارش خبرگزاری مهر، "چائو وی سوئی" معاون وزیر فرهنگ جمهوری خلق چین به دعوت دکتر مصطفوی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به منظور امضای تفاهم نامه فرهنگی فردا چهارشنبه 8 آبان ماه وارد تهران می شود.



هدف از این دیدار و تفاهم نامه تعمیق روابط فرهنگی دیرینه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین عنوان شده است .

بر اساس پیش بینی ها، معاون وزیر فرهنگ چین از کتابخانه ملی، موزه فرش ، صداو سیما، شبکه پرس تی وی، موزه سعد آباد، موزه هنرهای معاصر، مناطق تفریحی گردشگری تهران ، مراکز تاریخی - فرهنگی اصفهان و شیراز دیدن خواهد کرد.



مصطفوی مشاور رئیس جمهور اردیبهشت ماه امسال موافقتنامه فرهنگی با چای وو وزیر فرهنگ چین به منظور توسعه و گسترش مبادلات دو کشور در حوزه مسائل فرهنگی در پکن به امضا رساندند. براساس این موافقتنامه دو کشور در زمینه مبادله تجارب فرهنگی ، کتب ، نشریات ، اطلاعات ، عکس و اسلاید ، فیلم و میکروفیلم در زمینه های فرهنگی هنری ، ادبی و جهانگردی ، مردم شناسی، باستان شناسی و موزه داری همکاری می کنند.