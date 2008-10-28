مخالفت کاتولیکها با اهدای جایزه اخلاق به قاضی دادگاه عالی آمریکا

تصمیم دانشگاه فوردهام برای تقدیر از استفان بریر قاضی دادگاه عالی ایالات متحده از سوی دانشجویان و رهبر کلیسای کاتولیک روم در نیویورک به علت حمایتهای وی از حق سقط جنین مورد انتقاد قرار گرفت. کاردینال ادوارد ادگان با رؤسای این دانشگاه صحبت کرده تا اطمینان حاصل کند که اشتباهی از این نوع هرگز تکرار نشود. تاکنون بیش از 1100 دانشجوی فوردهام و سایرین درخواستی امضا کرده و خواستار لغو این مراسم تقدیر شده اند. قرار است بریر فردا چهارشنبه "جایره اخلاق فوردهام-استین" را دریافت کند.

سخنرانیهای معنوی دالایی لاما در ژاپن

دالایی لاما هفته اول نوامبر به دعوت انجمن بودایی ژاپن در توکیو سخنرانی می کند. سخنگوی رهبر معنوی بودائیان تبت با اشاره به ترخیض 16 اکتبر وی از بیمارستان گفت که این سفر هیچ مانعی برای سلامتی وی به همراه ندارد. وی روز جمعه 31 اکتبر ( 10 آبان) دهلی را ترک می کند و تا روز 7 نوامبر (17 آبان ماه) در ژاپن اقامت خواهد داشت.

پیگیری فعالیتهای مسجد آذربایجان پس از انفجار نارنجک

به دنبال تصمیم دادگاه باکو، آذربایجان مسجدی که ماه آگوست امسال به واسطه انفجار نارنجکی که توسط مردی ناشناس تخریب شده بود فعالیتهای خود را ادامه خواهد داد. کمیته امور انجمنهای دینی، وزارت امنیت ملی و دادستان کل آذربایجان خواستار پیگیری فعالیتهای این مسجد شده بودند.

زنان در مقابل خشونت همسران از خود دفاع کنند!

دو نفر از علما و یک نفر از متفکران مسلمان در عربستان و ترکیه اعلام کردند زنان می توانند در دفاع از خود همسرشان را مورد ضرب و شتم قرار دهند. عبدالمحسن عبیکان از علمای سعودی حتی اعتقاد دارد که اگر مردی تلاش کرد همسر خود را به قتل برساند و اگر کشتن تنها راه نجات زندگی زن بود، زن می تواند همسر خود را به قتل برساند، اما پیش از آن باید از تمام راههای ممکن برای دفاع از خود در مقابل خشونت استفاده کند. شیح عبدالحمید الاطرش از الازهر نیز گفته است هرکس از حق دفاع از خود برخوردار است و میان و مرد و زن تمایزی وجود ندارد چرا که همه انسانها در مقابل خداوند یکسان هستند. فتح الله گولن از متفکران ترکیه نیز یادگیری هنرهای رزمی را به زنان توصیه کرده است.

برگزاری نخستین دوره آموزش ائمه مساجد عربستان

اداره اوقاف و مساجد استان ریاض عربستان، نخستین دوره شریعت را برای ائمه مساجد در چارچوب برنامه های اهتمام به مساجد و توسعه آنها، برگزار می کند. این دوره آموزشی دو روزه بوده و مسائلی چون چگونگی سخنرانی، کیفیت سخنرانی و اهتمام به مخاطبان را در بر می گیرد.