ایجاد کارگروه برنامه ریزی محاسبات نرم / شیب رشد علمی ایران در جهان اول است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم صبح امروز در دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند که در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد، گفت: اقتدار آینده کشور در عرصه های مختلف مرهون زحمات دانشمندان ما خواهد بود که با تولید علم، پیشرفت و فناوری اقتدار لازم در عرصه های علمی را برای کشور به همراه می آورد.

وی با ابراز امیدواری برای حاصل شدن پیشرفت در کشور با شیب های تصاعدی لازم افزود: مقالات کاربردی و ارتباط تنگاتنگ با صنعت یکی از ویژگی های این کنگره بود که اگر در سایر کنگره با این رویکرد حرکت کنیم علاوه بر پیشرفت در عرصه های علمی اقتدار کشور بهتر حاصل خواهد شد.

وزیرعلوم با اشاره به برخی سیاست های حوزه علم و فناوری کشور تصریح کرد: در سند چشم انداز توسعه باید در سال 1404 به جایگاه اول تولید علم و فناوری در منطقه و کشورهای اسلامی دست یابیم. بر این اساس در هر کدام از برنامه های توسعه کشور باید به گونه ای حرکت کنیم که به اهداف تعیین شده در سال 1404 برسیم.

زاهدی با بیان اینکه در برنامه چهارم باید کشور به جایگاهی برسیم که 30 درصد جوانان بین 18 تا 23 سال وارد دانشگاه شوند گفت: تا پایان برنامه چهارم این موضوع حاصل خواهد شد علاوه بر اینکه دانشگاهها باید تا پایان این برنامه به 30 درصد ظرفیت تحصیلات تکمیلی برسند و سال آینده دو درصد تولید ناخالص داخلی وارد بخش پژوهش شود.

وی با تاکید بر اینکه در مباحث فناوری باید بتوانیم در پایان برنامه چهارم توسعه کشور در تمامی استانهای کشور پارک علمی و فناوری احداث کنیم ادامه داد: در حال حاضر در حدود 21 استان کشور این مراکز احداث شده که امیدواریم تا سال آینده بتوانیم در 10 استان باقی مانده پارک های علم و فناوری احداث کنیم و بتوانیم فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان را در چرخه رشد قرار دهیم.

زاهدی با بیان اینکه هم اکنون در حال تدوین برنامه پنجم توسعه کشور هستیم گفت: برخی از شاخصه های برنامه پنجم را توانسته ایم محقق کنیم که از جمله آن وجود بیش از 90 درصد دانشیاردر دانشگاههای کشور است. همچنین رسیدن به 40 درصد تحصیلات تکمیلی و ورود حداقل 20 درصد دانشجویان دوره کارشناسی به تحصیلات تکمیلی و کارشناسی ارشد که این مهم هم اکنون محقق شده است.

وی افزود: در وزارت علوم تا یکی دو هفته دیگر کارگروه برنامه ریزی محاسبات نرم را ایجاد خواهیم کرد تا به طراحی رشته های میان رشته ای که کشور برای توسعه علم و فناوری به آن نیازدارد بپردازد لذا از اندیشمندان تقاضا داریم تا در این زمینه با ما همراهی کند.

وزیرعلوم در پایان پیشنهاد داد: اتحادیه انجمن های علمی محاسبات نرم طراحی می شود تا به جریان سازی تولید علم ، دانش و فناوری برسد که مطمئنا وزارت علوم حامی چنین ایده ای است چرا که حتما نباید اتحادیه صنفی و سیاسی باشد بلکه اتحادیه های علمی هم می تواند سر فصل جدیدی در این زمینه باشند.