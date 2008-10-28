نقاط حادثه خیز کشور حذف می شوند

علی اکبر آقایی در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از طرح دو خطه شدن جاده تربت حیدریه ـ مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اعتبارات سال گذشته وزارت راه و ترابری 180 هزار میلیارد ریال بود اما این رقم امسال با رشد قابل توجهی به 240 هزار میلیارد ریال رسید.
وی ابراز امیدواری کرد: با تزریق اعتبار بیشتر از محل تبصره 13 وضعیت راه و ترابری کشور به ویژه در حوزه راههای اصلی و راه آهن بهبود یابد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در صورت تخصیص اعتبارات پیشبینی شده، نقاط حادثه خیز کشور حذف و 50 درصد طرحهای راه و راه آهن انجام میشود.
وی از کاهش آمار تلفات در سال جاری در جاده های کشور خبر داد و گفت: مطابق آمار، تلفات سوانح جادههای کشور در سال 85 حدود 27 هزار نفر بود، اما این رقم با 5 هزار نفر کاهش به 22 هزار نفر در سال 86 رسید.
آقایی خاطرنشان کرد: دولت به تکلیف خود در رابطه با اعتبارات تبصره 13 عمل نکرد زیرا قرار بود امسال از این محل 100 هزار میلیارد ریال به وزارت راه و ترابری اختصاص دهد اما 60 هزار میلیارد ریال را تامین کرد.
وی همچنین در خصوص حاشیهنشینی ابراز داشت: حاشیهنشینی در کشور تهدید کننده است ولی این تهدید برای شهر مشهد بسیار جدی است لذا برای این بخش برنامه ویژهای را در کمیسیون عمران مجلس خواهیم داشت.
