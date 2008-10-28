  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۵۸

نقاط حادثه خیز کشور حذف می شوند

نقاط حادثه خیز کشور حذف می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، نقاط حادثه خیز کشور حذف و 50 درصد طرح‌های راه و راه آهن انجام می‌شود.

علی اکبر آقایی در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از طرح دو خطه شدن جاده تربت حیدریه ـ مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اعتبارات سال گذشته وزارت راه و ترابری 180 هزار میلیارد ریال بود اما این رقم امسال با رشد قابل توجهی به 240 هزار میلیارد ریال رسید.

وی ابراز امیدواری کرد: با تزریق اعتبار بیشتر از محل تبصره 13 وضعیت راه و ترابری کشور به ویژه در حوزه راه‌های اصلی و راه آهن بهبود یابد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در صورت تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، نقاط حادثه خیز کشور حذف و 50 درصد طرح‌های راه و راه آهن انجام می‌شود.

وی از کاهش آمار تلفات در سال جاری در جاده های کشور خبر داد و گفت: مطابق آمار، تلفات سوانح جاده‌های کشور در سال 85 حدود 27 هزار نفر بود، اما این رقم با 5 هزار نفر کاهش به 22 هزار نفر در سال 86 رسید.

آقایی خاطرنشان کرد: دولت به تکلیف خود در رابطه با اعتبارات تبصره 13 عمل نکرد زیرا قرار بود امسال از این محل 100 هزار میلیارد ریال به وزارت راه و ترابری اختصاص دهد اما 60 هزار میلیارد ریال را تامین کرد.

وی همچنین در خصوص حاشیه‌نشینی ابراز داشت: حاشیه‌نشینی در کشور تهدید کننده است ولی این تهدید برای شهر مشهد بسیار جدی است لذا برای این بخش برنامه ویژه‌ای را در کمیسیون عمران مجلس خواهیم داشت.

کد مطلب 772906

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها