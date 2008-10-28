689 واحد تولیدی صنعتی در شهرستان سمنان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رستمی صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی صنعت و معدن شهرستان سمنان گفت: شهرستان سمنان 43 درصد پروانه های بهره برداری استان را به خود اختصاص داده است .

وی با بیان اینکه دو هزار و 920 میلیارد ریال تسهیلات به استان سمنان اختصاص یافته است، گفت: 60 درصد متقاضیان این طرحها در زمینه کانی غیر فلزی هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان تصریح کرد: دو هزار و 183 طرح صنعت و معدن در این استان در حال اجراست که با به نتیجه رسیدن آنها بیش از 91 هزار نفر جذب کار می شوند .