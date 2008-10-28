689 واحد تولیدی صنعتی در شهرستان سمنان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رستمی صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی صنعت و معدن شهرستان سمنان گفت: شهرستان سمنان 43 درصد پروانه های بهره برداری استان را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه دو هزار و 920 میلیارد ریال تسهیلات به استان سمنان اختصاص یافته است، گفت: 60 درصد متقاضیان این طرحها در زمینه کانی غیر فلزی هستند.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان تصریح کرد: دو هزار و 183 طرح صنعت و معدن در این استان در حال اجراست که با به نتیجه رسیدن آنها بیش از 91 هزار نفر جذب کار می شوند.
وی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی سمنان فعالترین شهرک در این استان است، گفت: کمبود نقدینگی از مشکلات صنایع در استان است که با بانکها برای تامین نقدینگی و تمدید تسهیلات این واحدها در حال مذاکره هستیم.
نظر شما