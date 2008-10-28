مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری کشورهای حاشیه اقیانوس هند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران امروز با همکاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و قائم مقام وزیر امور خارجه و همچنین سفرای کشورهای عضو اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند افتتاح شد.

تاسیس این مرکز توسط هیئت وزیران امور خارجه کشورهای عضو از جمله وزیر امور خارجه کشورمان در هیجدهمین نشست این اتحادیه در تهران تصویب شد.

از مهمترین پتانسیلهای این اتحادیه می توان به مواردی از جمله انجام تحقیقات مشترک منطقه ای و بین المللی، برگزاری دوره های مختلف علمی - تخصصی بلند مدت و کوتاه مدت، تبادل محققان و دانشمندان و همکاری با نهادهای مختلف بین المللی در زمینه های علوم و تکنولوژیهای نوین بدون محدودیتهایی که کشورها برای همکاری با ایران در نظر می گیرند، اشاره کرد.

سازمانهای تخصصی داخلی می توانند بر اساس نیاز به متخصصین خارجی، از طریق این مرکز متخصصین مورد نیاز خارجی را برای ارائه آموزشهای تخصصی دعوت کنند و جهت تجاری سازی تکنولوژی و یا محصولات دانش محور و یا کسب تکنولوژیهای مورد نیاز از طریق سایت ویژه این مرکز اقدام کنند.

همچنین سازمانهای داخلی می توانند بدون برانگیخته شدن حساسیتهای بین المللی جهت برگزاری دوره های تخصصی ویژه منطقه ای و حضور متخصصین بین المللی از طریق این مرکز اقدام کنند.

این مرکز قادر است سالانه تعدادی دوره های تخصصی ویژه در کشورهای عضو برگزار کرده و حضور فعال متخصصین کشور ایران در این دوره ها را تسهیل کند.

سازمانهای منطقه ای می توانند تعداد قابل توجهی از دوره های تخصصی مورد نیاز کشورهای عضو را در کشور میزبان برگزار کنند که بر اساس آن مدیران ارشد کشورهای عضو می توانند در جمهوری اسلامی ایران حضور یابند و با دستاوردهای علمی و فناوری ایران آشنا شده و زمینه برای تجاری سازی این دستاوردها فراهم شود.

محوریت توسعه علوم و فناوری در کشورهای 19گانه عضو به عهده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. با توجه به استقرار این مرکز منطقه ای در ایران این امر موجب جلب توجه کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی برای همکاری با این مرکز و نهایت کشورمان خواهد شد.

در حال حاضر بسیاری از مراکز تخصصی جهان علاقه مند به توسعه همکاری علمی و فناوری با مراکز تخصصی ایران هستند اما به دلیل فشارهای بین المللی این همکاری با مشکلاتی مواجه شده است و حضور این مرکز منطقه ای در ایران این امکان را ایجاد می کند تا سازمانهای تخصصی مالی بین المللی بتوانند برای اجرای پروژه های بین المللی با این مرکز قرارداد امضا کرده و در نتیجه متخصصین ایرانی بتوانند در پروژه های بین المللی حضور فعال داشته باشند.