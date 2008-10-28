کردستانیها میزبان شب شعر "طنز در حلقه رندان" می شوند

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: این شب شعر در راستای توجه به حوزه شعر طنز و به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) با حضور شاعران برجسته کشوری برگزار می شود .

وی خاطرنشان کرد: ناصر فیض، عبدالله مقدمی، سعید نوری، عباس احمدی، سعید بیابانکی و سعید عبدالجود در شب شعر در حلقه رندان تازه ترین شعرهای خود را قرائت می کنند .

مرادی در ادامه با پر اهمیت خواندن نقش طنز جهت بیان موضوعات و رویدادهای پیرامون بیان داشت: در این شب شعر علاوه بر شعر خوانی هنرمندان کشور، شاعران و گروه های موسیقی وابسته به حوزه هنری کردستان نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت .

معاون حوزه هنری کردستان یادآور شد: گروه در حلقه رندان وابسته به حوزه هنری کشور است که نزدیک به 8 سال از تشکیل آن می گذرد و تاکنون برنامه های مختلفی را در سطح کشور اجرا نموده اند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های حوزه هنری استان کردستان در سال جاری بیان داشت: برگزاری کارگاه های مختلف فرهنگی و هنری در استان و برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار هنرمندان کشوری و استانی از جمله برنامه های است که در سال جاری به آن توجه شده است.

مرادی گفت: در همین راستا در هفت ماهه سال 87 چندین کارگاه و همایش یک و دو روزه با حضور هنرمندان برجسته کشوری در بخش های موسیقی، نمایش، شعر و داستان و هنرهای تجسمی برگزار شده است.