کردستانیها میزبان شب شعر "طنز در حلقه رندان" می شوند

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: این شب شعر در راستای توجه به حوزه شعر طنز و به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س) با حضور شاعران برجسته کشوری برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: ناصر فیض، عبدالله مقدمی، سعید نوری، عباس احمدی، سعید بیابانکی و سعید عبدالجود در شب شعر در حلقه رندان تازه ترین شعرهای خود را قرائت می کنند.
مرادی در ادامه با پر اهمیت خواندن نقش طنز جهت بیان موضوعات و رویدادهای پیرامون بیان داشت: در این شب شعر علاوه بر شعر خوانی هنرمندان کشور، شاعران و گروه های موسیقی وابسته به حوزه هنری کردستان نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
معاون حوزه هنری کردستان یادآور شد: گروه در حلقه رندان وابسته به حوزه هنری کشور است که نزدیک به 8 سال از تشکیل آن می گذرد و تاکنون برنامه های مختلفی را در سطح کشور اجرا نموده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های حوزه هنری استان کردستان در سال جاری بیان داشت: برگزاری کارگاه های مختلف فرهنگی و هنری در استان و برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار هنرمندان کشوری و استانی از جمله برنامه های است که در سال جاری به آن توجه شده است.
مرادی گفت: در همین راستا در هفت ماهه سال 87 چندین کارگاه و همایش یک و دو روزه با حضور هنرمندان برجسته کشوری در بخش های موسیقی، نمایش، شعر و داستان و هنرهای تجسمی برگزار شده است.
شب شعر طنز در حلقه رندان به همت حوزه هنری کردستان 10 آبان ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار می شود.
