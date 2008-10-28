۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۹

راه اندازی هر واحد قضایی 770 میلیون ریال هزینه دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اداره مالی و پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی گفت: بودجه راه اندازی هر واحد قضایی و هر ساختمان شورای حل اختلاف 770 میلیون ریال است.

علیرضا نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: ساخت حدود 20 واحد قضایی در هفته کرامت آغاز خواهد شد که امیدواریم در نیمه اول سال آینده افتتاح می شود.

وی با اشاره به افتتاح تعدادی خانه سازمانی در سال 86 اظهار داشت: در شش ماه اول سال 87 سه ساختمان مربوط به دادگستری و 15 واحد خانه سازی در استان افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه معاونت اداری مالی و پشتیبانی دادگستری تاکنون گام های خوبی جهت ارتقا عملکرد دستگاه های قضایی برداشته است، عنوان کرد: امکانات اجرایی نصب سیستم CMS جهت فناوری اطلاعات در استان فراهم شد و راه اندازی این سیستم در نیمه اول سال گذشته اجرایی شده است و در نیمه اول امسال کامل شد.

وی ادامه داد: هم اکنون مجتمع های قضایی مشهد از این سیستم برخوردار هستند و نیشابور و تربت حیدریه نیز به زودی به این سیستم مجهز خواهند شد.

نمازی در پایان خاطرنشان کرد: بودجه ای که برای اجرایی شدن این سیستم در نظرگرفته شد بالغ بر 10 میلیارد ریال بوده است.

