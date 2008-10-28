180 هزار نفر از نمایشگاه کتاب زنجان بازدید کردند

رضا دینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با عنوان اینکه آمار ارائه شده بر اساس آمار گیری روزانه از بازدیدکنندگان نمایشگاه بوده است افزود: تخمین زده می شود نزدیک به 600 میلیون تومان کتاب در سومین نمایشگاه ناشران کشوری در زنجان به فروش رفته باشد.

وی با تاکید بر اینکه استان زنجان قابیلتهای فراوانی برای برگزاری نمایشگاه های کتاب را دارد، ادامه داد: استقبال کم نظیر مردم و همچنین فروش گسترده کتاب در این نمایشگاه لزوم برپایی نتمایشگاه بین المللی کتاب در استان زنجان را نشان می دهد.

دینی، توسعه فرهنگ مطالعه در جامعه را از مهمترین اهداف اداره کل ارشاد اسلامی دانست و تاکید کرد: اداره کل ارشاد اسلامی با توجه به این امر تاکنون گام های بزرگی را برداشته و توانسته به دستاوردهای خوبی در استان دست پیدا نماید.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان زنجان برپایی نمایشگاه کتاب استان زنجان را فرصتی مناسب برای توسعه فرهنگ مطالعه در استان عنوان کرد و یادآورشد: بازدیدکنندگان، مسئولان استان، ائمه جمعه، اساتید و دانشگاهیان از نحوه برگزاری نمایشگاه رضایت کامل را داشتند.

دینی در ادامه با تقدیر از تعامل مطلوب رسانه ها و مطبوعات استان در زمینه برپایی نمایشگاه کتاب استان زنجان افزود: رسانه ها و مطبوعات استان همواره در راستای توسعه استان گامهای خوبی در استان برداشته اند.

وی با تاکید بر اینکه در صورت حمایت مالی نمایشگاه کتاب استان زنجان در قالب و کیفیت بالاتر خواهد بود افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب در قالب اعتبار اداره کل ارشاد اسلامی نمی گنجد و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز نمایشگاههای کتاب در استان زنجان در قالب و کیفیت بالاتری برگزار خواهد شد.

دینی رضایت مندی مردم را از برنامه های فرهنگی مهمترین اصل در زمینه برپایی نمایشگاه کتاب عنوان کرد و افزود: متاسفانه تنها یکی از نشریات استان زنجان با برگزاری نمایشگاه کتاب استان زنجان از روی غرض ورزی و تنها از دیدگاه خود برخورد کرد و استقبال گسترده مردم و مسئولان از نمایشگاه کتاب پاسخ خوبی به غرض ورزی این نشریه بود.

وی ادامه داد: این افراد در تضاد با حرکت توسعه استان در بخشهای مختلف و بخصوص توسعه فرهنگی و اقتصادی استان هستند و همیشه با تنگ نظریهای خود در تلاش هستند استان زنجان عقب نگه داشته شود

نمایشگاه کتاب زنجان که از 30 مهرماه در محل نمایشگا‌ه‌های بین‌المللی کاسپین برگزار می‌شد، دوشنبه شب به کار خود پایان داد.

در این نمایشگاه که با استقبال کم‌نظیر مردم استان مواجه شد، 400 ناشر بزرگ کشور آثار خود را به نمایش گذاشتند.

بیش از 60 هزار عنوان کتاب در بخش‌های مختلف در طول هفت روز برپایی نمایشگاه با تخفیف 40 درصدی به بازدیدکنندگان عرضه شد.

سومین نمایشگاه بزرگ کتاب زنجان در بیش از 300 غرفه بر پا شده بود که موجب حضور خیل مشتاقان در این نمایشگاه شد.

عرضه نهج‌البلاغه، صحیفه ‌سجادیه و کتاب‌های ویژه قرآنی به قیمت تمام شده و با تخفیف 70 تا 80 درصدی از جمله برنامه‌های این نمایشگاه بود که با استقبال مردم و کتاب‌دوستان مواجه شد.

برگزاری نشست‌های فرهنگی، ایستگاه نقاشی برای کودکان و اجرای برنامه‌های متنوع توسط ادارات از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه بود که موجب جلب مردم و جوانان و نوجوانان به نمایشگاه شده بود.

انتخاب هر روز از نمایشگاه به نام یک شهرستان استان و اجرای کارهای فرهنگی و معرفی یک شهرستان از دیگر برنامه‌هایی بود که موجب شد تا همه استان در برپایی این نمایشگاه سهیم شوند.