۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۳۵

تشکیل شورای محله برای بررسی مشکلات محلات در شهرها ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: یک عضو شورای شهر ساری خواستار تشکیل شورای محله برای بررسی مشکلات محله در شهرهای بزرگ و کلان شهرها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه فوق العاده شورای شهر ساری بر تشکیل جلسات با حضور استاندار، نمایندگان و مسئولان استانی و شهرستانی در راستای پیشبرد اهداف توسعه ای مرکز استان تاکید کرد.

میر صالح صالحی نیا با اشاره به اینکه ساری به عنوان مرکز استان باید از پیشرفت و توسعه لازم برخوردار باشد، خاطر نشان کرد: هیچ توسعه ای با برنامه های عملی و مدون دست یافتنی نیست.

به گفته وی، تشکیل اتاق فکر و به کارگیری کارشناسان و جذب سرمایه گذاران امری در مدیریت شهری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

صالحی نیا با اشاره به ضرورت تشکیل شورای محله جهت بررسی مشکلات محله ها و منطقه های محدوده شهری، نظارت بر عملکرد پیمانکاران را نیز مورد تاکید قرار داد.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه شوراها باید از روزمرگی خارج شوند، گفت: توجه به وظایف قانونی و ایفاء نقش حاکمیت محله ای و ارتباط تنگاتنگ با زندگی شهروندان، چگونگی نحوه برخورد و ساماندهی منظر شهر و بررسی و تایید طرح هادی شهر سازی، نظارت بر ایجاد و توسعه معابر خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر باید مد نظر اعضای شورا و شهردار باشد.

به گفته وی، نباید تمام امور کاری شهرداری و شورای شهر به معرفی متقاضیان آب، برق، گاز و کمک به محرومین خلاصه شود بلکه توسعه فعالیت های عمرانی در شهر باید اولویت برنامه ریزان شهری باشد.

