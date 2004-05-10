سطح روابط اقتصادي ايران و سوريه به 3 ميليارد دلار خواهد رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" معاون اول رييس جمهور در اين ديدار حضرت امام خميني (ره) و مرحوم حافظ اسد را پايه گذار فصل نوين روابط دو كشور دانست و برتلاش در جهت استمرار و تقويت مناسبات روز افزون دو كشور تاكيد كرد.

دكتر عارف روابط جمهوري اسلامي ايران و سوريه را راهبردي دانست و با اشاره به عزم و اراده مسوولين دو كشور در گسترش و تعميق روابط گفت: با شناخت امكانات و ظرفيت هاي يكديگر و برگزاري كميسيون مشترك و اجرايي شدن توافقات ميتوانيم مناسبات دو كشور را به سطوح عالي تري ارتقا دهيم.

معاون اول رييس جمهور بر فعاليت بيشتر كميته مشترك صنعت نيز تاكيد كرد و با اشاربه به دستاوردها و تجربيات خوب كشورمان در زمينه نفت و پتروشيمي ، آمادگي تهران براي همكاري بيشتر در اين زمينه را يادآور شد.

دكتر عارف هدف گذاري رساندن سطح روابط اقتصادي دو كشور به ميزان سه ميليارد دلار را خاطرنشان ساخت و بر فعاليت بيشتر مسوولين و كميسيون مشترك اقتصادي براي تحقق اين هدف تاكيد كرد.

معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنانش ديدگاههاي دو كشور درباره مسائل بين المللي دنياي اسلام و اوضاع منطقه را نزديك به هم دانست و بر رايزني بيشتر در زمينه مسائل مورد علاقه طرفين از جمله فلسطين وعراق تاكيد كرد.

دراين ديدار كه آقاي جهانگيري وزير صنايع كشورمان نيز حضور داشت اقاي محمد صافي ابودان وزير صنايع سوريه با اشاره به عزم و اراده مسوولين كشورش براي گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران بر گسترش مناسبات در تمامي زمينه ها از جمله صنعت تاكيد كرد.

وي همكاري خوب دو كشور در زمينه صنعت شيشه و اتومبيل و توليد كود فسفاته اشاره كرد و خواستار استفاده از تجربيات كشورمان در زمينه صنعت پتروشيمي شد.

وزير صنايع سوريه همچنين از فعاليت شركتهاي ايراني در سوريه استقبال كرد.