15 میلیون جوان مجردند / خروج از بحران ازدواج با سالانه 5/1 میلیون وصلت

علیرضا عصارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: بین 12 تا 15 میلیون جوان مجرد در کشور در آستانه سن ازدواج قرار دارند.

وی گفت: میانگین سنی جوانان در آستانه ازدواج 23 سال و یک شاخص مهم در برنامه‌ریزی‌هاست که یک هشدار جدی را برای جامعه به دنبال دارد.

وی افزود: در حال حاضر میانگین اختلاف سنی زوج‌ها 7/3 سال است، در حالی که 20 سال پیش میانگین این اختلاف شش سال بوده و بر اساس آمار میانگین، سن ازدواج پسران در 20 سال گذشته 25 سال بوده که اکنون به 9/25 رسیده و در دخترها از 18 سال به 9/21 رسیده است.

معاون فرهنگی ـ اجتماعی سازمان ملی جوانان از افزایش 9 درصدی ازدواج و پنج درصدی طلاق نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: اعتیاد، مسائل اقتصادی و سازگاری و تفاهم نداشتن، بیشترین عامل ثبتی و اعلامی آمار طلاق از سوی زوجین است.

وی با اشاره به اینکه فرایندهای الگوسازی در جامعه در امر همسریابی نیازمند بازنگری است گفت: تسهیلات و حمایت از ازدواج از محورهایی است که نیازمند تقویت و توسعه آن بویژه در حوزه مسکن، اشتغال، از سوی دولت است.