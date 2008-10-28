اجرای طرح پزشک خانواده در شهرهای بالای صدهزار نفر وعده من نبود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در حاشیه همایش بیماریهای عفونی فراموش شده که امروز در بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار شد، به خبرنگاران گفت: تعیین استانداردهای خدمات نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد اینکه قرار بود پزشک خانواده از اول مهر ماه در شهرهای بالای 100 هزار اجرا شود، گفت: من هیچ وقت وعده ای نداده ام اما وزارت بهداشت آمادگی اجرای این برنامه را دارد به شرطی که لوازم آن فراهم شود.

لنکرانی یکی از لوازم مهم درمسیر اجرای طرح پزشک خانواده را منابع آن عنوان کرد وافزود: مسائل مالی بخشی از این منابع است که باید مهیا شود.

وی در عین حال تصریح کرد: وزارت بهداشت در شهرهای زیر 50 هزار نفر می تواند طرح پزشک خانواده را اجرا کند.

وزیر بهداشت گفت: معتقدیم اصلاحاتی باید در کل نظام سلامت برای یکپارچه شدن تولیت نظام سلامت صورت گیرد که این مسئله اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث است و اگر ابلاغ شود در قانون برنامه توسعه پنجم معیار خواهد بود.