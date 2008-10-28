ایران برای انتقال تجارب صنعتی خود به سوریه اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین اجلاس کمیته صنعت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه ، صبح سه شنبه با حضور وزیران صنایع دو کشور در تهران آغاز به کار کرد.

در نخستین روز این اجلاس که به ریاست علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن ایران و "فواد عیسی الجونی" وزیر صنایع سوریه برگزار شده است ، محرابیان با محکوم کردن تجاوز آشکار اشغالگران آمریکایی به مرزهای سوریه گفت: روابط سیاسی دو کشور مسلمان با عنایت به مودت دکتر احمدی نژاد و بشار اسد روسای جمهوری دو کشوردر بالاترین سطح خود قرار دارد.

وی افزود: روابط تجاری دوکشور نیز با در سایه تلاشهای وزیران و دیگر مسئولان اقتصادی و نیز برگزاری منظم جلسات کمیسیونهای مشترک دو کشور روز به روز رو به گسترش است.

وزیر صنایع و معادن یادآور شد: ایران در زمینه های مختلف صنعتی و معدنی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است و آمادگی دارد همه تجارب خود را در اختیار سوریه قرار دهد.

محرابیان تصریح کرد: بخشهای دولتی و خصوصی ایران نیز مانند سابق برای اجرای پروژه ها در کشور سوریه در همه زمینه ها از جمله در تولید محصولات فلزی و غیرفلزی مانند فولاد و آلومینیوم و همچنین سیمان ، پروژه های معدنی و محصولات صنعتی مانند انواع خودروی سبک و سنگین و ماشین آلات کشاورزی و معدنی و لوازم خانگی کاملا آمادگی دارند.

وی افزود: شرکتهای صنعتی و معدنی ایران نیز برای مذاکره با همتایان سوری خود کاملا آماده‌اند.

فواد عیسی الجونی وزیر صنایع سوریه نیز در این نشست گفت: روابط تهران دمشق که شاهد گسترش خوب آن هستیم با عنایت روسای جمهوری دوکشور صورت می گیرد.

الجونی افزود: این اجلاس به منظور تائید طرحهای اجرا شده قبلی و پایه گذاری طرحهای جدید برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صنایع سوریه همکاری با ایران در زمینه فناوریهای پیشرفته را در اولویتهای خود قرارداده است، افزود: تاکنون گامهای خوبی در زمینه همکاریهای مختلف برداشته شده و همه تلاشها نیز در راستای توسعه روابط محکمتر میان دو کشور صورت می گیرد، زیرا ما در مسیری حرکت می کنیم تا زیربناهای صنعتی را با استانداردهای جهانی استحکام بخشیده و با همه جهان همکاری داشته باشیم.

در این اجلاس‌ برخی طرحها در زمینه های مهندسی ، ساخت اتوبوس و خودروهای سبک،‌ صنایع شیمیایی و غذایی که می تواند میان دو کشور اجرا شود مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت.

براساس اعلام این کمیته، کارخانه سیمان حما در سوریه که توسط ایران راه اندازی شده است، از زمان راه اندازی تاکنون 800 هزار تن سیمان تولید کرده و پروژه‌های دیگری مانند خودروسازی، سیستم های آب و فاضلاب شهری،‌ آبرسانی شهری، تصفیه روغن و غیره نیز در سوریه به بهره‌برداری رسیده است.

در امتداد این همکاریها، سال گذشته گامهای دیگری میان دو کشور برداشته شد که ایجاد شرکتهای مشترک در زمینه های مختلف صنعتی،‌ پروژه های نیروگاهی،‌ ساخت کارخانه جدید سیمان ، مجموعه های فولادی، کارخانه شیشه و کارخانه تولید تراکتور در سوریه از آن جمله است که به سمت نهایی شدن پیش می رود و اجرای آنها در کمیته‌های پیگیری دنبال می شود .

هیئت سوری به ریاست فواد عیسی‌ الجونی وزیر صنایع سوریه، متشکل از معاون وزیر صنایع، مشاور وزیر و مدیرکل بین‌الملل، مدیرکل موسسه صنایع شیمیایی سوریه، مدیرکل صنایع مهندسی، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تراکتورسازی الفرات و نیز رئیس شورای بازرگانان سوری- ایرانی می‌باشد.

هشتمین اجلاس کمیته صنعت ایران و سوریه فردا (چهارشنبه) با امضای یادداشت تفاهم میان وزیران صنایع دو کشور به کار خود پایان خواهد داد.