دادگاه ویژه خانواده شهدا در مراکز استانها تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مهدی جعفری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای امور ایثارگران اورامانات در شهرستان پاوه اظهار داشت: این دادگاه در مرکز تاسیس شده و هم اکنون فعال می باشد.

مشاور وزیر کشور و مدیر هماهنگ کننده امور ایثارگران با اشاره به جایگاه شهیدان گفت: عزت و عظمت امروز ایران اسلامی مرهون خون شهیدان و صبر و استقامت خانواده معظم شهداست.

وی همچنین با بیان اینکه لایحه خدمات رسانی به ایثارگران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، اظهار داشت: در این لایحه تمامی جوانب خدمات رسانی به ایثارگران منظور شده است و در صورت تصویب نمایندگان، خدمات مطلوب و ارزنده ای به ایثارگران ارائه خواهد شد.

در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان پاوه نیز گفت: مردم این شهرستان با تقدیم یک هزار و 467 ایثارگر شامل 600 شهید، 840 جانباز و 27 آزاده سرافراز و داشتن20 هزار رزمنده همواره در دفاع و حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.

تورج بهمن جهت گیری و سیاست مسئولان نظام را در جهت رفع مشکلات ایثارگران مثبت ارزیابی کرد.

حسین رضوان مدنی مشاور استاندار در امور ایثارگران هم در این جلسه با بیان اینکه منطقه اورامانات نگین استان است، گفت: منطقه اورامانات با تقدیم بیش از سه هزار شهید، جانباز و آزاده نقش بسزایی در شکل گیری انقلاب و تثبیت نظام داشته است.

مشاور وزیر کشور و مدیر هماهنگ کننده امور ایثارگران در سفر به کرمانشاه با خانواده های معظم شهدای کارکنان دولت دیدار و ملاقات دارد.