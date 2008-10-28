به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پرهیزکار، مدیر عامل صندوق احیا بهره ‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با بیان این مطلب گفت: صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی - فرهنگی مطابق با بند "ز" ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی از مهر 1385 استقرار یافته و با تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های مختلف از اوایل سال 1386 فعالیت خود را با اهداف کوتاه مدت جذب سرمایه‌گذار آغاز کرده است.

وی افزود : با این اوصاف ، صندوق پس از تجربه نخستین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ( شهریور 1386)، در حال حاضر خود را برای دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری مهیا کرده است.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی تصریح کرد: در طول مدت فعالیت 5/1 ساله خود، علاوه بر اهداف کوتاه مدت با تشکیل کمیته های تخصصی در زمینه حفاظت و احیا، اقتصاد احیا و بازاریابی احیا و بهره ‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به انجام پژوهش‌هایی در زمینه‌های یاد شده پرداخته است.

پرهیزکارخاطر نشان کرد: این صندوق همچنین به پشتوانه تجربیات داخلی و الگوهای خارجی مطابق با شرح وظایف و اختیارات تعیین شده ( اساسنامه مصوب هیئت وزیران)، در زمینه جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی افزود: دراین راستا فراهم آوردن مقدمات لازم از جمله فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، شناخت بازارهای هدف سرمایه گذاری و بهره برداری، شناسایی وشناساندن بناهای تاریخی قابل احیا ، مدیریت و ساماندهی بازارهای مذکور و تبدیل محصول به نتیجه مهمترین عناوینی است که صندوق احیا سر لوحه فعالیت های اقتصادی خود قرار داده است.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره ‌برداری ازاماکن تاریخی به برگزاری دومین همایش فرصت‌های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران اشاره کرد و گفت: از جمله مخاطبین صندوق احیا در دومین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران، علاوه بر سرمایه گذاران بخش خصوصی که برای دعوت و اطلاع رسانی به آن در مشارکت با دیگر محور های همایش اقدام شده است، کلیه ارگان‌ها و مؤسسات کلان ذی‌ربط در مقوله احیا از قبیل شهرداری‌ها، نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی، اوقاف و کارشناسان متخصص مرتبط با احیا و اقتصاد احیا است.

پرهیزکار در پایان تصریح کرد: تلاش بر آن است که صندوق احیا همچنین در فراهم آوردن بستر کاربری های مختلف در احیای بناهای تاریخی و فرهنگی درخصوص استقرار و احیای صنایع دستی مناطق مختلف کشوربا همکاری و رهنمود های کارشناسی حوزه صنایع دستی سازمان به جذب سرمایه‌گذار بپردازد.

دومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران به مدت دو روز در 18 و 19 آبان سال جاری در مرکز اجلاس سران برگزار می‌‌‌شود.