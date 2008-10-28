هفتمین دوره اجلاس مدیران حوزه علمیه خواهر در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محسن قدسی پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق گفت: این اجلاسیه به صورت دوسالانه برگزار می شود که امسال نیز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.



وی تصریح کرد: در این اجلاس 600 نفر از موسسان و مدیران مدارس علمیه خواهر سراسر کشور حضور خواهند داشت که مسائل مربوط به مدیریت در حوزه ها مطرح و با محوریت استاندارد سازی مدارس تشکیل خواهد شد.



حجت الاسلام قدسی پور با اشاره به موضوع استاندارد سازی مدارس گفت: عدم استاندارد بودن مدارس یکی از مشکلات است که تنها 59 مرکز ما دارای استاندارد هستند.



مدیر ارتباطات حوزه های علمیه خواهران عنوان کرد: این مرکز از سال 77 فعالیت خود را آغاز کرد که در حال حاضر 300 مدرسه علمیه در کشور فعالیت می کنند.



وی افزود: هم اکنون 30 هزار طلبه خواهر در سراسر کشور مشغول تحصیل هستند و به همین میزان نیز فارغ التحصیل شده اند.



حجت الاسلام قدسی پور با اشاره به موضوع تبلیغ طلاب خواهر گفت: پنج هزار طلبه خواهر هم اکنون جهت امر تبلیغ ساماندهی شده اند که به امر تبلیغ دین می پردازند.