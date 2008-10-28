سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط زیست در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دبیر این سمینار تخصصی در آیین افتتاح برنامه های این همایش، گفت: تبادل آرا و نظرات متخصصان و مهندسان در زمینه اندرکنش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و محیط زیست، شناسایی چالشهای زیست محیطی فراوری اکتشاف و استخراج و فرآوری نفت و گاز، شناخت اثرات مخرب صنایع نفت و گاز پتروشیمی در ساحل و ارائه راهکارهای لازم برای کنترل و کاهش این اثرات و... از جمله اهدافی بوده که در این سمینار پیگیری می شود.

طالب بیدختی همچنین گفت: در این سمینار سعی می شود مراکز مختلف دانشگاه شیراز مانند مرکز تحقیقات محیط زیستی و توسعه پایدار دانشگاه شیراز همکاریهای ارزنده ای را با صنایع نفت و گاز پتروشیمی برقرار کرده و چالشهای فراروی این صنایع برطرف شود.

وی همچنین گفت: مرکز تحقیقات محیط زیستی و توسعه پایدار دانشگاه شیراز طی این مدت فعالیتهای متعدد و متنوعی را انجام داده که بررسی و تحقیقات هوای شیراز ، مکان یابی پسماندهای ویژه و... از جمله آنهاست که هرکدام از این پروژه ها می تواند در زمینه نفت و گاز نیز توسعه و رشد پیدا کند.

در ادامه مراسم نعمت الله ریاضی نیز بیان کرد: وضعیت کشورمان به گونه ای است که به میزان قابل ملاحظه ای از ذخایر نفت و گاز بهره مند هستیم و به خصوص در فارس نیز منابع گسترده ای در این خصوص وجود دارد که یک فرصت استثنایی برای ما محسوب می شود.

نعمت الله ریاضی عنوان کرد: دانشگاه شیراز نیز به عنوان یک دانشگاه مادر در منطقه جنوب کشور احساس وظیفه می کند که در این حوزه و چه در بخشهای زیست محیطی آن مسئولیت و وظایف خود را انجام دهد.

وی عنوان کرد: طی چند سال گذشته قدم های خوبی در دانشگاه شیراز در بخش نفت و گاز برداشته شده که تشکیل دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی نیز یکی از این قدمها به شمار می آید.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز عنوان کرد: بهره برداری از منابع نفت و گاز یک نوع آلودگی را نیز به دنبال دارد که برای کاهش آن هر مجموعه ای باید با توجه به توانایی های خود سهمی را ایفا کند که دانشگاه شیراز نیز در این خصوص تمام تلاش خود را به کار بسته است.

ریاضی عنوان کرد: امیدواریم مراکز دانشگاهی برای جذب پروژه های تحقیقاتی این بخش کانال ارتباطی خوبی باشند چراکه این پروژه زمانیکه به دانشگاه ها وارد می شوند در دانشجویان برای فعالیت بیشتر ایجاد انگیزه می کند.