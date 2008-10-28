رییس دانشگاه پکن فرهنگ و تمدن غنی ایران را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره یک روزه که به همت دانشجویان خارجی دانشگاه پکن برپا شده است، فرهنگ، تاریخ و جاذبه‌های گردشگری 58 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در قالب پوستر، عکس، آثار و صنایع دستی و لوحهای فشرده به معرض نمایش گذاشته شده است.

غرفه جمهوری اسلامی ایران در این جشنواره به همت خانم " الهام سادات میرزانیا " دانشجوی ایرانی دوره دکترای ادبیات نوین چین برپا شده است.

" شو جی خونگ " رییس دانشگاه پکن در گفتگویی با اشاره به حضور ایران در فعالیتهای فرهنگی در چین گفت: حضور ایران در این جشنواره باعث آشنایی بازدیدکنندگان با فرهنگ و تمدن غنی ایران می‌شود.

وی آثار ارایه شده در غرفه ایران را خیلی خوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد با برگزاری و تقویت فعالیت های فرهنگی زمینه آشنایی هرچه بیشتر دو ملت ایران و چین فراهم شود.

در جریان بازدید رییس دانشگاه پکن از غرفه ایران ، لوح یادبودی به مقام چینی نیز اهدا شد.

در غرفه ایران تصاویری از جاذبه های گردشگری و آثار باستانی ایران ، اقلامی از صنایع دستی فاخر ایرانی کار هنرمندان اصفهان وعکس هایی از حضور جوانان اعم از زنان و مردان در عرصه های مختلف بویژه میادین ورزشی و حضور کاروان ورزشی ایران در بازیهای المپیک و پارالمپیک 2008 پکن به نمایش گذاشته شده است .

بسیاری از بازدیدکنندگان از این جشنواره با حضور در غرفه ایران، درخواست اطلاعات و بروشورهایی ازجمهوری اسلامی می‌کردند که این امر بیانگر علاقه‌مندی بازدیدکنندگان و دانشجویان خارجی برای آشنایی با ایران است.





