امام شناسی باید رکن اول جشن های میلاد حضرت رضا (ع) باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام جواد صادقی زاده ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی که در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی برگزار شد افزود: در جشنهای دهه کرامت باید نورانیت و معنویت رضوی ملاک قرار گیرد.

معاون امور استانهای ستاد دهه امر به معروف و نهی از منکر کشور تصریح کرد: امام شناسی و معرفت رضوی حول فرهنگ رضوی بعد بسیار وسیع و گسترده ای دارد که باید به واسطه دهه کرامت و فراهم شدن بستر مناسب این مهم به بهترین شکل ممکن جاری وساری شود.

وی با اشاره به سومین فراز زیارت نامه حضرت رضا(ع) خاطرنشان کرد: در این فراز از حضرت رضا(ع) به نور در زمین یاد شده لذا آنچه در جشن های دهه میلاد باید شهود شود همین روشنگری و هدایت به نحو جامع و کامل است.

حجت الاسلام صادقی زاده اظهار داشت: باید دهه کرامت بهترین بستر را در تمامی ابعاد حوزه رضوی به خصوص احیای امر به معروف و نهی از منکر را فراهم آورد تا آنجا که فلسفه دوستی بین مومنین و مومنات به تعبیر آیه 71 سوره توبه توسط این بعد معارف رضوی جریان بهتر یابد.

در حاشیه این جلسه مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از پیوستن کارکنان دستگاههای دولتی به هیئت مذهبی و مردمی در 9 صبح روز میلاد خبر داد و افزود: مکان تجمع عاشقان حضرت مهدیه مشهد است و از آنجا کاروان پیاده با نثار گل در حرم رضوی شکوه روز میلاد حضرت را به اوج می رسانند.

سید جواد جعفری اظهار داشت: در بطن شعائر الهی خدمت به مردم اصل اساسی به شمار می آید که دهه کرامت، دهه پاسداشت شعائر الهی، جدای از این موضوع نیست.

وی در خاتمه از انتشار پیک فرهنگ، ویژه نامه دهه کرامت که حاوی فعالیت های دستگاه های مختلف استان است خبر داد.