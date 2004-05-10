رئيس فدراسيون ورزشهاي همگاني: مدرسه حرفه اي اسكيت تاسيس مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" روبرتوپرونه به دعوت فدراسيون ورزشهاي همگاني وبا همكاري كميته ملي المپيك جهت آموزش مربيان ايراني وهمچنين هدايت تيم ملي اسكيت كه خود را براي مسابقات آسيايي ژاپن آماده مي كند، به كشورمان سفركرده وازروز دوشنبه تمرينات تيم ملي را درورزشگاه آزاد مستقيما زيرنظرگرفت.

اوهمچنين قبل ازآغاز تمرينات با حضوردرفدراسيون ورزشهاي همگاني طرحها وبرنامه هاي خود را جهت آماده سازي تيم ملي و آموزش مربيان اسكيت به محمد عليپوررييس فدراسيون ارايه داد.

رييس فدراسيون ورزشهاي همگاني پس ازاين نشست افزود: آقاي روبرتوپرونه را يك مربي خوب وبا دانش وفهميم ديدم واميدوارم تيم ملي اسكيت با هدايت وي بتواند دراولين حضورش درمسابقات آسيايي به موفقيت دست يابد.

عليپورتصريح كرد: چنانچه اسكيت ما بتواند ازدانش آقاي روبرتواستفاده لازم را ببرد، قطعا بعد ازبازيهاي ژاپن نيزوي را درايران حفظ خواهيم كرد تا با تاسيس يك مدرسه اسكيت اين رشته جذاب وپرطرفداررا بسوي حرفه اي شدن سوق دهيم. همچنين ازآقاي پرونه جهت آموزش مربيان سراسركشوراستفاده بهينه را بعمل خواهيم آورد.

نشست خبري رييس فدراسيون ورزشهاي همگاني

محمدعليپورريس فدراسيون ورزشهاي همگاني درارتباط با همايش تبيين راهكارهاي اجرايي طرح جامع ويژه ورزشهاي همگاني روزدوشنبه 26 ارديبهشت ماه جاري ساعت 30/10 صبح دريك كنفرانس خبري وراديو، تلويزيوني به تشريح اهداف وبرنامه هاي اين همايش خواهد پرداخت. اين نشست خبري درمحل فدراسيون ورزشهاي همگاني برگزارمي شود.