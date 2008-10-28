360 اثر به جشنواره "گلدسته های سپید" در گلستان ارسال شد

مهدی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این جشنواره چهارمین جشنواره ی بزرگ جوانان عضو کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور است که در بخشهای شعر نو، کلاسیک و نثر شاعرانه با موضوع مسجد، امام رضا(ع)، سی امین سالگرد انقلاب اسلامی و کتاب برگزار می شود.

وی اظهار داشت: بیشترین آثار ارسالی به این جشنواره کشوری با موضوع امام رضا(ع) است.

وی خاطرنشان کرد: در حاشیه ی برگزاری این جشنواره، شب شعر با موضوع "کتاب" برگزار می شود که در آن شاعران برجسته کشور و استان به قرائت اشعار خود می پردازند.

به گفته بیگی، هم اکنون 85 کانون فرهنگی هنری در مساجد استان فعالیت دارند.

چهارمین جشنواره شعر و قطعات ادبی گلدسته های سپید از روز نهم آبان ماه به مدت سه روز در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.