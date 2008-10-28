  1. استانها
  2. گلستان
۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۵۷

360 اثر به جشنواره "گلدسته های سپید" در گلستان ارسال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد گلستان گفت: تاکنون 360 اثر از سراسر کشور به چهارمین جشنواره های گلدسته های سپید ارسال شده است.

مهدی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این جشنواره چهارمین جشنواره ی بزرگ جوانان عضو کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور است که در بخشهای شعر نو، کلاسیک و نثر شاعرانه با موضوع مسجد، امام رضا(ع)، سی امین سالگرد انقلاب اسلامی و کتاب برگزار می شود.

وی اظهار داشت: بیشترین آثار ارسالی به این جشنواره کشوری با موضوع امام رضا(ع) است.

وی خاطرنشان کرد: در حاشیه ی برگزاری این جشنواره، شب شعر با موضوع "کتاب" برگزار می شود که در آن شاعران برجسته کشور و استان به قرائت اشعار خود می پردازند.

به گفته بیگی، هم اکنون 85 کانون فرهنگی هنری در مساجد استان فعالیت دارند.

چهارمین جشنواره شعر و قطعات ادبی گلدسته های سپید از روز نهم آبان ماه به مدت سه روز در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

کد مطلب 773072

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها