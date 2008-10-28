برپایی همایش بینامتنیت در ادبیات و هنر در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دبیر فرهنگستان هنر پیش از ظهر امروز برگزاری این نشست در حوزه ادبیات و هنر را از بزرگترین دستاوردهای علمی برای کشور و از جمله جوامع بین المللی دانست و گفت: به خاطر تازگی و جذابیت کنار هم قرار گرفتن ادبیات و هنر باعث شده که این علم در جوامع بین المللی و کشورمان طرفداران زیادی داشته باشد.

دکتر بهمن نامور مطلق با اشاره به اهمیت موضوع بینامتنی در ادبیات و هنر تصریح کرد: در کنار هم قرار گرفتن فرهنگستان هنر و دانشگاه ها در برگزاری چنین نشست هایی باعث خواهد شد که از این تعامل سازنده دستاوردهای خوبی برای محققان حاصل شود.

وی، فعالیت در حوزه هنر و ادبیات در شهر تبریز از جمله دانشگاه تبریز را بسیبار موفق دانست و یادآور شد: همواره شهر تبریز منشا مکاتب مهمی در هنر و ادبیات بوده به طوری که در هیچ جای کشورمان همچون مقبره الشعرای تبریز شاعران و عارفان کنار هم جمع نشده اند.

دکتر نامور مطلق مقالات ارائه شده در این همایش را بسیار مثبت و موثر برای توسعه این علم دانست و افزود: فرهنگستان هنر آمادگی دارد با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در برگزاری چنین همایش هایی همکاری نماید.

دکتر الله شکر اسد الهی دبیر چهارمین همایش بینامتنیت در ادبیات و هنر نیز گفت : توسعه مباحث علمی و پاسخگویی به نیاز دانشجویان و علاقمندان و ارایه آخرین دستاوردهای علمی از جمله اهداف برگزاری این همایش است .

وی افزود : از مجموع 47 مقاله ارسالی به دبیرخانه این همایش پس از داوری 27 مقاله با توجه به موضوع همایش از سوی محققان و پژوهشگران ارایه خواهد شد.

معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در ادامه با اشاره به محورهای این همایش تصریح کرد : Intertexttuali te و معادل های آن شامل روابط متون، روابط بینامتنی، بینامتنیت، پیشینه تاریخی مباحث بینامتنی در حهان اسلام و غرب، بینامتنیت و هنر و ادبیات تطبیقی، بینامتنیت و فلسفه، بینامتنیت در تولید و خوانش اثر، روابط بینامتنی و بینانشانه ای ، روابط بینامتنی و بینافرهنگی، ارتباط بینامتنیت و سایر رویکردهای نقد و از بینامتنیت تا ترامتنیت از جمله محورهای اصلی این همایش خواهد بود .

به گفته وی ، موضوع این همایش برای اولین بار در کشور مطرح است که در نوع خود در دانشگاه ها جذابیت و تازگی دارد.

دکتر اسدالهی نقد نظری، عملی و تطبیق هنر و ادبیات را از جمله چارجوب های اصلی این همایش ذکر کرد و افزود: رسالت ما در این همایش تعریف چارجوب های مهم و مشخصی بود که اصل مطلب فراموش نشود.

دکتر اسدالهی با بیان اینکه برخی از متفکران با اعتقاد به اینکه هیچ متنی بدون دخالت مسایل بینامتنی حاصل نمی شود، شناخت و آگاهی فردی را زائیده شناخت و آگاهی جمعی می دانند گفت:برخی متفکران نیز برآنند که باید مسایل بینامتنی را به حیطه نقد نزدیک کرد و چارچوب مشخص از آن ارائه نمود.

وی با اشاره به اهمیت موضوع بینامتنی در ادبیات و هنر افزود: با توجه به اینکه همایش مستقلی در این زمینه به انجام نرسیده است و از آنجا که ادبیات غنی کشورمان می تواند منبع سودمندی برای مطالعه چنین نظریه هایی باشد گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه تبریز برگزاری این همایش را در دستور کار خود قرار داده است.

دکتر محمد مهدی پور رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه تبریز نیز در این همایش دگرگونی و نوآوری ها را بیشتر در کاربرد زبان وبیان دانست و گفت: این تغییرات نه در مضامین و حتی وزن و قافیه به وجود نمی آید لذا بحث بینامتنیت در جنبه های مختلف زبانی و پیامی می تواند اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به دیدگاه های طرفداران نظریه بینامتنیت گفت: معتقدان به این نظریه اظهار می دارند خواننده متون هرچه بیشتر با متن پیش روی خود آشنا می شود، اطمینان بیشتری به انگاره ها و تصاویری که شاعری به کار برده و به ظاهر بدیع و نو هستند، تقریبا بدون هیچ تغییری در اشعار شاعر یا شاعران دیگر به وام گرفته شده است. به نظر آنان نوآوری شاعران در تصاویر قابل استخراج نیست بلکه در زبانی است که به کار می برند.

دکتر مهدی پور همچنین این همایش را چهارمین همایش گروه زبان فرانسه این دانشکده در سال های اخیر اعلام کرد و افزود: "رمان جدید"، "نقد ادبی" در قرن بیستم ، "از تصویر تا متن" و "بینامتنیت" در ادبیات و هنر از جمله همایش های برگزار شده از سوی این گروه در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه تبریز بوده که اثرات قابل توجهی در فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان این رشته داشته است.

در برگزاری این همایش گروه پژوهشی هنر تطبیقی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران مشارکت دارد.