۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۱۸

زنبور درمانی در سعد آباد

در حاشیه جشنواره میراث ماندگار غرفه ای با عنوان آپی تراپی ( زنبور درمانی ) در مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد دایر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن جعفری ( آپی تراپیست ) در این غرفه تولیدات زنبور عسل از جمله رویال اژل ، پروپلیس ، گرده زنبور ، زهر زنبور، عسل گرانوله ، موم و ... ارائه خواهد داد.

همچنین در روز 10 آبان ویزیت به صورت رایگان انجام خواهد شد.

خواص درمانی زهر زنبور عسل شامل : درمان روماتیسم مفصلی ، تورم ، دردهای عصبی ، کاهش فشار و کلسترول خون ، گواتر  چشم ، بیماریهای پوستی ، سرطان ، پارکینسون و ... می باشد.

علاقه مندان به بازدید می توانند همه روزه از ساعت 9 صبح الی 17 به آدرس خیابان ولی عصر ، زعفرانیه، انتهای خیابان شهید طاهری ، جنب کاخ موزه ملت مراجعه نمایند.

