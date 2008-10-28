رشد 50 درصدی بودجه تخصیصی به فناوری نانو در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز صادق واعظ زاده پیش از ظهر امروز در آیین گشایش دومین کنگره بین المللی علو م و فناوری نانو در تبریز افزود: ‌ارتقای حمایت های مالی از فناوری های نوین در دستور کار دولت قرار دارد.

وی تصریح کرد: در این راستا هفت فناوری راهبردی شناسایی شده و امسال 900 میلیارد ریال برای توسعه آنها تخصیص داده شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین گفت:‌ انجمن های علمی مرتبط با فناوریهای نوین امسال به میزان بیش از 40 میلیارد ریال مورد حمایت مالی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرند.

واعظ زاده با بیان اینکه انجمنهای علمی بدون تاثیر پذیری از فراز و فرودهای سیاسی و اجرایی توانسته اند در پیشبرد علوم موثر باشند، افزود: در عین حال انتظارات از انجمن های علمی به خاطر بالا بودن سطح توقعات برآورده نشده است.

وی با تاکید بر باز بودن فضای فعالیتی برای انجمن های علمی گفت: متاسفانه موضوع ممیزی توسعه علوم در شاخه های مختلف تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور پرداختن انجمن های علمی به مقوله ممیزی توسعه علوم در شاخه های مختلف را ضروری دانست و تصریح کرد:‌ هیچ دستگاه دولتی و یا وزارتخانه ای نمی تواند این امر را به سرانجام برساند و لذا باید انجمنهای علمی با احساس مسئولیت در این مسیر گام بردارند.

واعظ زاده ارزیابی پیشرفتها و صحه گذاشتن بر تحولات مثبت کشور را از دیگر ماموریتهای انجمنهای علمی برشمرد و گفت: با ورود انجمنهای علمی به چنین ماموریتی موجبات دلگرمی دانشمندان، ‌پژوهشگران و نوآوران فراهم شده و از خلط اخبار ناصحیح و صحیح جلوگیری می شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ضعف کشورمان در راهبری جریان های علمی را یادآور شد و اظهار داشت: ‌انجام فعالیت های صرف آزمایشگاهی و یا روی آوردن به انتشارات بدون رهبری جریان های علمی ناکافی است.

وی نقش آفرینی انجمنهای علمی در این خصوص را موثر ارزیابی و خاطر نشان کرد: ضعف اصلی در این خصوص متوجه ماست ضمن اینکه موانع متعددی به وسیله بدخواهان تحمیل می شود که باید در راستای بهبود شرایط تلاش ها مضاعف شود.

واعظ زاده ترویج نظریه پردازی، تعاملات بین بخشی و مسئله شناسی را از دیگر ماموریتهای مهم انجمنهای علمی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.