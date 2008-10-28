دیدار همسر رئیس جمهور سابق لبنان با رئیس فراکسیون زنان مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم صفایی در این دیدار با اشاره به پیشینه روابط خوب و اشتراکات فرهنگی و دینی دو کشور گفت: با گسترش ارتباطات مداوم بین بانوان ایران و لبنان می توانیم در عرصه های بین المللی به حل و فصل مشکلات زنان در دنیا کمک کنیم.

وی با تاکید بر آزادی فعالیت های زنان درجمهوری اسلامی ایران وجود هرگونه مانعی بر سر راه ورود آنان به عرصه های مختلف را رد کرد و افزود: درکنوانسیونهای بین المللی زنان فقط حقوق زنان مورد تاکید قرار می گیرد ولی در ایران علاوه بر این به کرامت زنان در عرصه های مختلف نیز توجه می شود.

در این دیدار همچنین لاله افتخاری نماینده تهران با اشاره به آموزه های دینی در جامعه و مسئولیت زنان گفت: در قرآن زنانی مانند حضرت مریم هستند که هم مسئولیت خانواده را بر عهده داشتند و هم بر کل جامعه تاثیر گذار بودند.

در ادامه این ملاقات آندره لحود نیز با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران و آشنایی با واقعیات امور زنان در ایران بر همفکری و ارتباط مستمر بانوان دو کشور تاکید کرد و گفت: با تعامل و ارتباط هر چه بیشتر می توانیم راهی برای حل مشکلات زنان و کودکان ستمدیده بیاییم.

وی در پایان از مساعدت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی لبنان بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و حزب الله لبنان را عامل وحدت مردم لبنان در برابر استکبار جهانی دانست.