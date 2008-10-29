این کارگردان و بازیگر تئاتر درباره کار جدید خود به خبرنگار مهر گفت: نمایش "توی چهارسو خبری نیست" را به صورت مشترک با حسن باستانی برای حضور در بخش چشم‌انداز 88 جشنواره تئاتر فجر آماده می‌کنیم. ناهید مسلمی، خسرو احمدی، عزت‌الله مهرآوران، رامین پور‌ایمان، محمد آقامحمدی، کوروش خزایی، سیروس همتی، شراره پورخراسانی و امیرمشتاق رودساز از بازیگران این نمایش هستند.



رودساز افزود: به طور کلی فضای نمایش "توی چهارسو خبری نیست" طنز است و به داستان اهالی زیر یک بازارچه می‌پردازد که با ورود چند نفر خارجی سعی می‌کنند خود را به شکل آن‌ها در آورده و هویت خود را تغییر دهند.

او درباره دیگر فعالیت‌های خود گفت: در نمایش‌های "از برخوانی طومار حیرت" عزت‌الله مهرآوران و "سه روز ابدی" رهام مخدومی به عنوان بازیگر حضور دارم. این دو نمایش در ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی اجرا خواهد شد.



رودساز بهار 87 در نمایش "یادگار زریران" نوشته و کار قطب‌الدین صادقی در تالار چهارسو به ایفای نقش پرداخت.