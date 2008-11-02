بی عدالتی در بیمارستانهای خودگردان بیداد می کند

محمد شریفی مقدم در خصوص نظر مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر اینکه تعدیل ساعت کار پرستاران موجب تشدید مشکلات در حوزه بهداشت و درمان می شود به خبرنگار مهر گفت: نظر افرادی که پرستاری، بیمارداری و شب بیداری را تجربه نکرده اند و آه و ناله های بیمار دردمند را نشنیده اند و از تماس با بیماریهایی همچون سل، هپاتیت، ایدز و... دور هستند کارشناسانه نیست.



بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تصویب لایحه تعدیل ساعت کار شاغلین رشته‌های بهداشتی درمانی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه ضمن افزایش مشکلات حوزه بهداشت و درمان منجر به احساس تبعیض و بی‌عدالتی در بین شاغلان سایر رشته‌های شغلی خواهد شد.

دبیرکل خانه پرستار گفت : پرستاری از نظر سختی و خساراتی که متوجه این قشر است شغل منحصر به فردی است که با هیچ شغل و حرفه دیگری قابل مقایسه نیست.

شریفی مقدم در خصوص اجرای قانون 5 سال بخشودگی برای بازنشستگی، با اشاره به اینکه قانون مذکور مشمول تمامی کارکنان دولت است و تنها برای پرستاران اعمال نمی شود گفت: این در حالی است که درخواست پرستاران برای استفاده از این قانون در اکثر دانشگاههای علوم پزشکی مورد موافقت قرار نمی گیرد و نمی توانند از این مزایا استفاده کنند.

وی همچنین در ارتباط با اعمال ضریب 1/1 در حقوق کارکنان حوزه بهداشت و درمان افزود: این مصوبه تنها برای پرسنل بهداشت و درمان نبوده و برای فرهنگیان نیز اعمال می شود، در حالی که ساعت کار آموزش و پرورش نصف ساعت کاری پرستاران است.

شریفی مقدم ادامه داد: فرهنگیان در طول سال یک چهارم ساعت کار پرستاران کار می کنند در صورتی که پرستاران 5/21 برابر بیشتر از معلمان دچار کمر درد می شوند.

دبیرکل خانه پرستار در خصوص نظر مرکزپژوهشهای مجلس مبنی بر اینکه کاهش ساعت کار پرستاران باعث تبعیض می شود گفت: حدود 80 درصد درآمد بیمارستانهای خودگردان فقط به 5 درصد اعضای هیئت علمی می رسد و 20 درصد درآمد نیز سهم 95 درصد پرسنل بیمارستان می شود که پرستاران نیز جزو این گروه هستند.

وی ادامه داد: بعضا این اختلاف دریافت در بیمارستانها تا 100 برابر می رسد در حالی که این تفاوت در سایر کشورها بین 30 تا 40 درصد است اما در کشور ما به 1000 درصد می رسد.

شریفی مقدم یکی از خواسته های اصلی جامعه پرستاری را توجه به خواسته های آنان از سوی نمایندگان مجلس دانست و افزود: انتظار می رود مجلس بر اساس نظرات کارشناسی در خصوص لایحه کاهش ساعت کاری پرستاران تصمیم بگیرد.

دبیرکل خانه پرستار تاکید کرد: قطعا آثار زیانبار عدم کاهش ساعت کاری پرستاران را مردم تحمل می کنند.