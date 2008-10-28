۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۴۱

جشنواره تئاتر رضوی با پیام رییس جمهور آغاز می‌شود

ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی عصر پنجشنبه نهم آبان‌ماه با قرائت پیام رئیس جمهور در تالار وحدت آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره اعلام کرد در این مراسم بخشی از پیام محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری قرائت می‌شود. همچنین محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد، محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد و رییس شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر رضوی، جواد آرینمنش نائب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و مرتضی تمدن استاندار تهران و مشاور اقتصادی رییس جمهور در مراسم افتتاحیه حضور دارند.

اجرای سه تابلو نمایشی، چهار قطعه موسیقی، گزارش دبیر، سخنرانی وزیر ارشاد و قدردانی از چهره‌های فعال عرصه تئاتر دینی و برگزیدگان تولید متون جشنواره تئاتر رضوی از جمله برنامه‌های مراسم افتتاحیه جشنواره است. ششمین جشنواره تئاتر رضوی از نهم تا پانزدهم آبان‌ماه در دو بخش صحنه‌ای و تعزیه در بجنورد و تران برگزار می‌شود.

