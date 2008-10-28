تخریب استخر کوثر بوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پیش از ظهر امروز حسین وردیانی در نشست با مسئولان هیئت شنا ی استان بوشهر افزود: با وجود اینکه عمر این استخر زیاد نیست و مدت زیادی از ساخت آن نمی گذرد ولی به دلیل رعایت نشدن اصول فنی و سازه ای در ساخت آن، فرسوده و مستهلک شده است.

وی با بیان اینکه با این وضعیت ناگزیر مجبور به تعطیل کردن آن هستیم اظهار داشت: نور کم، رختکن نامطلوب، سقف خراب همگی باعث شده که این استخر قابل استفاده نباشد.

مدیرکل تربیت بدنی بوشهر با بیان اینکه سالیانه حدود 150تا 200 میلیون ریال برای بازسازی استخر کوثرهزینه می شود، گفت : تخریب بنای کنونی و ساخت یک بنای جدید علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه ها باعث رضایتمندی علاقه مندان به شنا نیز می شود .

وردیانی عنوان کرد: توان مالی این اداره کل به آن اندازه نیست برای بازسازی این استخر سالیانه هزینه کند بر همین اساس جهت رفع این مشکل اقدامی و فکری اساسی نیاز است.

وی گفت: مشکلات متعدد استخر کوثر باعث شده است در طول سال روزهای متمادی استخر تعطیل شود و یا در سانس های محدود و کوتاه باز باشد که به غیر از سود دهی کفاف هزینه های خود را نیز نمی دهد.