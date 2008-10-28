روحانیون مجلس خواستار خداحافظی رئیس جمهور با کردان شدند

سید سلمان ذاکر که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: در جلسه امروز روحانیون مجلس هشتم بحث استیضاح علی کردان مطرح شد و روحانیون مجلس به این نتیجه رسیدند که چون دکتر احمدی نژاد مجبور است در مجلس از کردان دفاع کند و این ممکن است باعث شود که رئیس جمهور در مقابل مجلس قرار گیرد ، راه معقول این است که خود آقای کردان اقدام به استعفا کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس هشتم ادامه داد: روحانیون مجلس معتقد بودند که بهتر است رئیس جمهور با آقای کردان خداحافظی کند و یا اینکه از کردان بخواهد استعفا بدهد.

وی اضافه کرد: در صورتی که آقای کردان در این چند روز استعفا ندهد نظر روحانیون مجلس بر استیضاح است و در این صورت قطعا نمایندگان روحانی به عدم صلاحیت کردان رای خواهند داد.