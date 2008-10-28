به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین شهیدزاده پیش ظهر امروز در نشستی خبر در همین خصوص با خبرنگاران افزود: این رقابت ورزشی با حضور ده هزار نفر بسیجی در سطح سپاه شهرستان‌های استان و با همکاری تربیت بدنی نواحی مقاومت برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء دانش آموز و ترویج فرهنگ ورزشهای همگانی است.

شهیدزاده در ارتباط با صعود اعضاء گردان‌های عاشورا سراسر استان به مناسبت هفته مبارک بسیج به قله دو هزار متری پازنان و به اهتزار در آوردن پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران بر فراز این قله مرتفع اظهار داشت: مرحله دوم این صعود غرور آفرین در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی به اجرا در خواهد آمد.

وی خواستار همکاری بسیجیان و مسئولان در برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در ایام هفته بسیج شد و افزود: علاوه بر برنامه‌های ورزشی، برنامه‌های مختلف فرهنگی و علمی نیز هفته بسیج برگزار می‌شود.

مدیر ورزش همگانی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اظهار داشت: آشنایی با حماسه آفرینی و دلاوری‌های ورزشکاران بسیجی و نسل جوان از اهداف برنامه‌های ورزشی هفته بسیج است.