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۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۲۳

10 هزار ورزشکار بسیجی بوشهری در همایش دو همگانی شرکت می‌کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر ورزش همگانی تربیت بدنی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: 10 هزار ورزشکار بسیجی به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی در همایش بزرگ دو همگانی شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین شهیدزاده پیش ظهر امروز در نشستی خبر در همین خصوص  با خبرنگاران افزود: این رقابت ورزشی با حضور ده هزار نفر بسیجی در سطح سپاه شهرستان‌های استان و با همکاری تربیت بدنی نواحی مقاومت برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء دانش آموز و ترویج فرهنگ ورزشهای همگانی است.

شهیدزاده در ارتباط با صعود اعضاء گردان‌های عاشورا سراسر استان به مناسبت هفته مبارک بسیج به قله دو هزار متری پازنان و به اهتزار در آوردن پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران بر فراز این قله مرتفع اظهار داشت: مرحله دوم این صعود غرور آفرین در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی به اجرا در خواهد آمد.

وی خواستار همکاری بسیجیان و مسئولان در برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در ایام هفته بسیج شد و افزود: علاوه بر برنامه‌های ورزشی، برنامه‌های مختلف فرهنگی و علمی نیز هفته بسیج برگزار می‌شود.

مدیر ورزش همگانی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اظهار داشت: آشنایی با حماسه آفرینی و دلاوری‌های ورزشکاران بسیجی و نسل جوان از اهداف برنامه‌های ورزشی هفته بسیج است.

کد مطلب 773217

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