۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۳۸

از فردا آغاز می شود؛

سفر 14 عضو کابینه به شهرهای استان لرستان

همزمان با سفر رییس جمهور و هیئت دولت به استان لرستان در ادامه دور دوم سفرهای استانی 14عضو کابینه فردا -چهارشنبه - به شهرها و مناطق مختلف این استان سفر می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، فردا چهارشنبه 8 آبان ماه، نوذری وزیر نفت در شهرستان پلدختر، جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در شهرستان بروجرد، مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در شهرستان دلفان (نورآباد)، عباسی وزیر تعاون در شهرستان کوهدشت ، علی احمدی وزیر آموزش و پرورش در شهرستان الیگودرز، باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان سلسله (الشتر)، میرکاظمی وزیر بازرگانی در شهرستان خرم آباد، بهبهانی وزیر راه و ترابری در شهرستان دورود و  علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی در شهرستان ازنا حضور می یابند و جلسه شورای اداری شهرستان در حضور آنها برگزار می‌شود.

همچنین شهرستان‌های الیگودرز، بروجرد، ازنا، دورود، دلفان(نورآباد)، سلسله(الشتر)،کوهدشت و پلدختر به ترتیب میزبان دوستعلی دبیر هیئت دولت ،حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان، رحیم مشایی معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌ جمهور ، واعظ زاده معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، ثمره هاشمی مشاور ارشد رییس‌جمهور، کلهر مشاور رییس‌جمهور در امور اطلاع رسانی و رسانه و سقای بی‌ریا، مشاور رییس‌جمهور در امور روحانیت خواهند بود و در جمع مردم این شهرستانها مسائل و مشکلات منطقه را بررسی می کنند.

 

