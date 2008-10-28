دو هزار هکتار از زمینهای تصرف شده استان مرکزی بازگردانده شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار نبی الله حیدری ظهر امروز در سومین نشست شورای سیاستگذاری حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی افزود: همچنین اقدامات موثری در زمینه توقیف چاههای غیرمجاز و تصرف عدوانی املاک دستگاهها صورت گرفته است و فعالیتهایی در ساماندهی حاشیه شهرها آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه 217 پرونده تصرف اراضی در استان رسیدگی شده تصریح کرد: از دیگر اقدامات استان در زمینه حفاظت از حقوق بیت المال خروج هفت هزار دام غیرمجاز از چراگاههای استان و توقیف چهارده دستگاه لودر و تراکتور از اراضی منابع ملی است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این نشست ساماندهی بنگاههای املاک در استان را با هدف حفظ حقوق عمومی و دولت ضروری دانست و گفت: بنگاه‌ها نقش سازنده ‌ای در زمینه اراضی ملی و اراضی که مالکیت مجهول دارد، ایفا کنند.



صادق مهدوی راد افزود: بنگاههای املاک باید در زمینه نقل و انتقالات اراضی که مالکیت آنها محرض نشده آموزشهای لازم را فرا بگیرند.

وی تمامی دستگاههای اجرایی استان را در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز مسوول دانست و گفت: این دستگاه ها باید مراقبتهای لازم را در زمینه تغییر کاربریها و پیشگیری از تخلفات ساختمانی به کار بندند.



مهدوی راد تصریح کرد: قوه قضاییه آمادگی لازم برای همکاری با دستگاههای اجرایی در جلوگیری از تخلفات و برخورد با متخلفان را دارد و در این راستا اداره ثبت اسناد و شهرداریها باید بانک اطلاعاتی دقیق و کامل از حوزه شهری داشته باشند.

وی اظهار داشت: ماموران شهرداری باید قبل از ساخته شدن سقف یک ساختمان غیرمجاز در صحنه حضور داشته باشند.

مهدوی‌‌ راد خاطر نشان کرد: در صورت تخلف اراضی ملی باید گارد حفاظت منابع ملی وارد عمل شده و در این زمینه اقدام کند تا اینگونه پرونده‌ها به دستگاه قضایی وارد نشود.

وی بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در حاشیه شهرها تاکید کرد و افزود: گسترش مناطق حاشیه ای و معضلات آن ناشی از نبود ساماندهی مناسب در بحث تصرفات اراضی و تغییر کاربری ها است.

در این نشست در خصوص سیاستگذاری در زمینه بنگاههای املاک، حفاظت از عرصه های طبیعی و تالاب بین المللی میقان و لزوم ساماندهی امور معادن استان مرکزی بحث و تبادل نظر شد.