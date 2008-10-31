دوئل مک کین و اوباما ؛ رکورد 4.5 میلیارددلاری برای رسیدن به کاخ سفید

باراک اوباما کاندیدای سیاهپوست حزب دموکرات و جان مک کین کاندیدای پیر و سالخورده حزب جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مدت مبارزات انتخاباتی خود از حدود یکسال پیش تاکنون بیش از یک میلیارد دلار ازسوی هواداران خود جمع آوری کرده اند.

این درحالی است که دست کم دوسوم این کمک های مالی برای آگهی های تبلیغاتی و هزینه های اداری هزینه شده است.

اما نباید این نکته را نیز فراموش کرد که اوباما توانست در زمینه جمع آوری کمک های مالی ازسوی هوادارانش رکورددار بوده و میلیون ها دلار تنها از طریق شبکه های اینترنتی بدست آورده است.

این کاندیدای سیاهپوست فقط در ماه سپتامبر سال جاری حدود ۱۵۰ میلیون دلار جمع آوری کرد، اما نکته قابل ملاحظه آن که بیشتر این هزینه ها از محل کمک های کمتر از ۲۰۰ دلار مردم عادی بوده است. البته باید دانست که شرکت ها و سرمایه داران بزرگی نیز با ثروت های کلان خود از اوباما حمایت می کنند.

کمیسیون انتخابات آمریکا تخمین زده است که تاکنون هزینه های این رقابت ها به چهار میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده که احتمالا رسیدن آن در روزهای آتی به بیش از پنج میلیارد دلار نیز کاملا مشخص است.

با توجه به هزینه های صورت گرفته در انتخابات گذشته آمریکا می توان به این نکته پی برد که این انتخابات پرهزینه ترین انتخابات تاریخ آمریکا به شمار می رود. هزینه انتخابات سال جاری نسبت به چهار سال گذشته 27 درصد افزایش داشته است.

در همین حال می توان یکی از دلایل پرهزینه شدن این انتخابات را آغاز زودهنگام رقابت های انتخاباتی ازسوی کاندیداها در مرحله نخست دانست.

باوجود آنکه، جان مک کین نیز میلیون ها دلار هزینه انجام تبلیغات برای خود، معاونش و برنامه هایش کرد اما بر طبق آخرین نظرسنجی های صورت گرفته، وی در مقایسه با اوباما از محبوبیت بسیار کمتری برخوردار است.

در این راستا، می توان به هزینه 150 هزار دلاری مک کین جهت چهره آرایی و خرید لباس های گران قیمت برای خانم "سارا پیلین" فرماندار آلاسکا اشاره کرد. البته باوجود تمامی این هزینه ها، اشتباهاتی که پیلین در دوران فرمانداری خود انجام داده بود یکی پس از دیگری فاش شد و وی را بسوی دادگاه و خراب شدن وجهه جمهوریخواهان برد.

این خانم فرماندار که خود را در ابتدای مسیر هوادار خانواده ها و زنان آمریکا معرفی کرده بود، پس از گذشت چند روز با مسئله باردارشدن دختر 17 ساله اش مواجه شد که این حادثه به تیره گشتن چهره فعال و خانه دار این زن منجر گردید.

حال باید دید آیا هزینه شدن میلیاردها دلار برای چاپ پوستر و دادن هدیه های فراوان به هواداران و ایراد سخنانی گیرا و جذاب تنها به پول دارتر شدن عده ای خاص در آمریکا کمک می کند و یا به بهتر شدن وضعیت مردم این کشور؟