بانك صنعت و معدن دربازده دارايي مقام اول را بين بانك هاي كشور كسب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، قائم مقام مدير عامل بانك صنعت و معدن در مراسم افتتاح شعبه اين بانك درگرگان گفت: بررسي هاي ياد شده كه در ميان 95 شركت دولتي، بانكهاي دولتي و بيمه هاي كشور انجام شد نشان مي دهد اين بانك از نظر بازده دارايي در ميان تمامي اين شركت ها به مقام هفتم دست يافته است.

عطايي افزود: بانك صنعت و معدن در رتبه بندي ميزان سرانه سود مقام اول را در ميان بانكهاي دولتي و مقام نهم را در ميان 95 شركت مورد بررسي وزارت امور اقتصادي و دارايي به دست آورده است.

وي گفت: در مورد بازده حقوق صاحبان سهام ، اين بانك در ميان بانك ها چهارم و درمقايسه با 95 شركت بيست و سوم شده است.

به گفته مهندس عطايي موقعيت بانك صنعت و معدن درمورد ميزان دارايي درميان بانك هاي دولتي هفتم و درميان 95 شركت هفدهم و در مورد ميزان فروش و در آمد در ميان بانك هاي دولتي هشتم و در مقايسه با 95 شركت سي و دوم است.

عطايي رتبه اين بانك را در ارتباط با سود و زيان بين بانك هاي دولتي چهارم و درميان 95 شركت سيزدهم ذكر كرد و گفت: ميزان كاركنان بانك صنعت و معدن در مقايسه با ده بانك دولتي دهم و درميان شركت هاي مذكور پنجاه ونهم است.

وي افزود:طي سال 1382بانك صنعت و معدن 220 ميليون دلار تسهيلات را از محل صندوق ذخيره ارزي به استان گلستان اختصاص داده است.

قائم مقام بانك صنعت و معدن تصريح كرد: كه اين بانك توانست مبلغ 10 ميليارد تومان سرمايه در گردش را براي توسعه فعاليت شركت هاي استان ايجاد كند واميدواراست كه بتواند با تامين منابع مالي و ارزي خدمات بيشتري را در اختيار صنعتگران قرار دهد.

