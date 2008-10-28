۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۱۶

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "گفتگوی ورزشی" فردا هشتم آبان‌ماه در رادیو گفتگو میزبان مسئولان انجمن ورزشی‌نویسان جوان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری مازیار ناظمی ساعت 22 از رادیو گفتگو پخش می‌شود. تمایز دوره روشنگری و تجدید حیات فرهنگی در غرب در برنامه "حقیقت غرب" رادیو گفتگو بررسی می‌شود. این برنامه ساعت 23 از این شبکه روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "فراسو" هشتم آبان‌ماه ساعت 8:15 در رادیو سلامت با حضور دکتر یداللهی روانپزشک و عضو انستیتو تحقیقات روانپزشکی به موضوع پیشگیری از وسواس می‌پردازد.

ـ برنامه "بزهکاری و نوجوانی" هشتم آبان ساعت 14 در رادیو سلامت با حضور کارشناس آسیب‌ها و فرصت‌های نوجوانان بررسی می‌شود.

ـ برنامه "سفره سلامتی" 9 آبان ساعت 13:30 در رادیو سلامت به بررسی تاثیر تبلیغات مواد غذایی بر چاقی کودکان می‌پردازد.

