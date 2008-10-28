کشف 36 تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار منصور دشتی ظهر امروز در حاشیه بازدید از محموله یک تنی کشف شده از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان اظهار داشت: 161 باند توزیع و حمل مواد مخدر نیز از ابتدای سال تاکنون منهدم شده اند و در این خصوص بیش از یکهزار و 400 تن نیز بازداشت شدند.

وی گفت: بیش از 360 تن از دستگیر شدگان از عوامل اصلی باندهای مواد مخدر بشمار می روند که با تصمیم مقام قضایی مجازات خواهند شد.

دشتی ادامه داد: یگانهای مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان نیز طی 24 ساعت اخیر موفق به کشف یک تن و 70 کیلوگرم مواد مخدر از یک دستگاه خودروی نیسان در حوالی حاجی آباد شدند که در این ارتباط نیز سه تن دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: میزان کشفیات مواد مخدر در 7 ماهه اخیر هرمزگان در مقایسه با مدت مشابه 60 درصد رشد داشته است.