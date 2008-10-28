به گزارش خبرنگار مهر، شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور پس از بررسی پرونده کاری داوود رشیدی در رشته بازیگری و کارگردانی نشان درجه یک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای او در نظر گرفت که این نشان پس از امضاء وزیر ارشاد به وی تقدیم می‌شود.

این بازیگر سینما و تئاتر متولد سال 1312 است. او پس از اتمام تحصیلات متوسطه در ترکیه و پاریس راهی ژنو شد و در رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر و حقوق سیاسی ادامه تحصیل داد. او سال 1343 به تهران بازگشت و در اداره تئاتر آن زمان وابسته به وزارت فرهنگ و هنر استخدام شد و گروه تئاتر امروز را پایه‌گذاری کرد. رشیدی سال 1350 با فیلم سینمایی "فرار از تله" وارد عرصه بازیگری سینما شد.

از کارهای وی در حوزه بازیگری سینما می‌توان به "کرکس‌ها نمی میرند"، "اعدامی"، "کمال‌الملک"،"خانه عنکبوت"، "بی‌بی چلچله"، "گل‌های داوودی"، "ملاقات با طوطی" و "پرچم‌های قلعه کاوه" و در حوزه تئاتر به آثاری چون "معجزه در آلاباما"، "حسن کچل"، "فیزیکدان‌ها"، "گمشدگان"، "مستاجر"، "رویای نیمه شب تابستان". او در مجموعه‌های تلویزیونی چون "هزار دستان"، "گل‌پامچال"، "امام علی‌(ع)"،"ولایت عشق" و "معصومیت از دست رفته" نیز نقش‌آفرینی کرده است.



در همین ارتباط شورای مرکزی انجمن بازیگران سینما با ارسال پیامی اعطای نشان درجه یک هنری به رشیدی را تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است : اعطای نشان درجه یک هنری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حضرتعالی، زیبنده جایگاه رفیع هنری شما و موید ارج‌نهادن به ارزش‌های والای هنرمندان بزرگ کشورمان است. این افتخار بزرگ را صمیمانه تبریک عرض نموده، سرافرازی روز‌افزونتان را آرزومندیم.