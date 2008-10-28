ایران فرهنگی مدیون طب سنتی است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نخستین کنگره بین المللی طب سنتی و مکمل، دکتر حسن تاجبخش عصر سه شنبه در این همایش افزود: نباید تصور شود به رغم فراموشی طب سنتی این طب اکنون در جامعه کاربردی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اخلاق پزشکی توسط طب سنتی و پزشکان مرتبط در این حرفه به جامعه پزشکی جهان روی آورده است.

چهره ماندگار علمی ایران با اشاره به اینکه اخلاق پزشکی ایران به واسطه الگوبرداری از طب سنتی ایران در سطح پزشکی دنیا تسری یافته است، عنوان کرد: اکنون طب سنتی با ویرایش کتب جدید به سمت احیا شدن پیش رفته است و طب سنتی در ایران که خاستگاه این طب پویا است جا افتاده است.

تاجبخش با اشاره به وجود اطبا بزرگی چون استاد جرجانی و ابواالحسن طبری اظهار داشت: طبرستان یا همان مازندران کنونی در واقع خاستگاه طب سنتی ایران بوده است.

نخستین کنگره بین المللی طب سنتی و مکمل تا جمعه ادامه خواهد داشت.