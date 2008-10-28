استعفای کردان آثار اجتماعی کمتری دارد/ به دیدار رئیس جمهور می روم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید شهاب الدین صدر در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فعلا نمی توان پیش بینی کرد که درمورد کردان استیضاح انجام می شود یا او استعفا خواهد داد اما اولویت اول فراکسیون اصولگرایان این است که خود او استعفا بدهد وبرهمین دلیل مذاکراتی با وزیرکشور انجام شد تا ایشان نسبت به حساسیت موضوع واقف شود.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به اینکه امشب با رئیس جمهور دیدار خواهد داشت، یادآور شد: در گذشته رایزنی هایی با رئیس جمهور داشته ایم تا شخص ایشان در این زمینه تصمیم گیری کند و تا روز سه شنبه هم برای رایزنی وقت هست اما آنچه که برای مجلس اهمیت دارد این است که درچارچوب وظایف خود عمل کند واز چارچوب قانونی صیانت شود وهرچه که مسئولان مطرح می کنند از صحت برخوردار باشد.

وی خاطر نشان کرد: مجلس حساسیت دارد که اگر ادعایی می شود آن ادعا درست باشد و این موضوع در متن تقاضای استیضاح نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

نایب رئیس فراکسیون اکثریت درباره موضع شخص کردان درباره استعفا در جریان انجام مذاکرات بیان داشت: کردان گفته است که برای استعفا به نتیجه قطعی نرسیده و آمادگی دارد در روز جلسه استیضاح ادله خود را بیان و از خود دفاع کند.

صدر تاکید کرد البته این را هم باید در نظر داشت که طرح استیضاح به معنای زیر سئوال رفتن همه خدمات یک فرد در طول 30 سال نیست و کردان در 30 سال گذشته منشاء اثر بوده است.

وی اضافه کرد: ممکن است کردان امیدوار باشد که استیضاح رای نمی آورد ویا اینکه بخواهد ادله خود را در مجلس بیان کند چون مطالبی درباره او در سراسر کشور پخش شده وی می خواهد از حق قانونی اش برای دفاع از خود استفاده کند.

صدر خاطر نشان کرد: مذاکرات مختلفی با کردان انجام شد تا بهترین روشی که آثار فرهنگی و اجتماعی کمتری دارد اتخاذ شود و بر همین دلیل اولویت ما این بود که کردان استعفا بدهد و اگر این اتفاق رخ نداد استیضاح انجام شود.