یزدانی خرم، کفاشیان و امینی انصراف دادند/ رقابت علی آبادی و قراخانلو برای ریاست

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی، مهدی امینی نماینده آموزش و پرورش و علی کفاشیان از کاندیداتوری ریاست کمیته ملی المپیک کناره گیری کردند.

قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک در سخنانی گفت: از آقای علی آبادی خواستم تا در کنارایشان بمانم و برای ریاست کمیته ملی المپیک رقابت کنم.

به این ترتیب انتخابات برای تعیین رئیس جدید کمیته ملی المپیک بین علی آبادی و قراخانلو انجام خواهد شد.

درحال حاضر 68 عضو در جلسه مجمع حضور دارند و هریک از اعضا با کسب 34 رای برای 5 مسئولیت اجرایی کمیته ملی المپیک انتخاب خواهند شد.