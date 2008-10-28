۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۵۱

دهمین انتخابات کمیته المپیک/

یزدانی خرم، کفاشیان و امینی انصراف دادند/ رقابت علی آبادی و قراخانلو برای ریاست

در آستانه آغاز مراسم رای گیری از اعضای مجمع کمیته ملی المپیک، سه نامزد ریاست کمیته المپیک از شرکت در انتخابات کناره گیری کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا یزدانی خرم  رئیس فدراسیون کشتی، مهدی امینی نماینده آموزش و پرورش و علی کفاشیان از کاندیداتوری ریاست کمیته ملی المپیک کناره گیری کردند.

قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک در سخنانی گفت: از آقای علی آبادی خواستم تا در کنارایشان بمانم و برای ریاست کمیته ملی المپیک رقابت کنم.

به این ترتیب انتخابات برای تعیین رئیس جدید کمیته ملی المپیک بین علی آبادی و قراخانلو انجام خواهد شد.

درحال حاضر 68 عضو در جلسه مجمع حضور دارند و هریک از اعضا با کسب 34 رای برای 5 مسئولیت اجرایی کمیته ملی المپیک  انتخاب خواهند شد.

