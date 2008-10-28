مانع رفتن قراخانلو شدم / برنامه 4 ساله در ورزش جواب نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی در حاشیه برگزاری دهمین انتخابات کمیته ملی المپیک اظهار داشت: ویژگی ها و اهداف دولت نهم نیازمند حضور افراد شایسته است به همین دلیل وقتی در روزهای اول فعالیت در سازمان تربیت بدنی رضا قراخانلو پس از ارائه گزارشی از عملکرد کمیته ملی المپیک، استعفای شفاهی خود را اعلام کرد به شدت با آن مخالفت کردم.

علی آبادی در ادامه گفت: طی 1200 روز گذشته 12 هزار جلسه تشکیل داده و با حضور افراد صاحب نظر و البته کارشناس در موارد مختلف بحث و بررسی های لازم انجام شده است. شخصا در اکثر دقایق جلسات بیشتر سکوت کرده و شنونده صحبت های صاحبنظران بوده ام تا بتوانم بر اطلاعات خود بیفزایم چرا که معتقدم دریای ورزش عمیق تر از آن است که به راحتی بتوان اشراف کامل در بخش های مختلف آن را به دست بیاوریم.

وی به مجموع مدال های کسب شده کاروان ورزشی در بازیهای آسیایی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه سطح اقتصادی، میزان تیزهوشی و هوشیاری ورزشکاران و همچنین نوع مدیریت مدیران کسب 48 مدال در بازیهای آسیایی برای ورزش کشور قابل قبول نیست همانطور که در مسابقات المپیک مجموع مدال های تصاحب شده رضایت بخش نبود تمام اینها به خاطر این است که در بخش های مختلف ورزش کشور هنوز به مقصد نرسیده ایم.

رئیس سازمان تربیت بدنی تاکید کرد: در خوشبینانه ترین حالت هم بخش های مختلف ورزش کشور هنوز به نیمه راه نرسیده است و نیازمند تسریع فعالیت خود هستند تا بتوانیم هرچه زودتر راه های لازم برای اوج گرفتن در ورزش را بپیماییم. نباید وقت را تلف کنیم.

علی آبادی در ادامه گفت: در ورزش کشور ما برنامه های 4 ساله نمی تواند پاسخگوی اهداف مورد نظر باشد چرا که دراین مدت نمی توان به همه موارد به طور همزمان پرداخت فقط باید یک سری مسائل اساسی را شناسایی کرده و مطالعه روی آنها را آغاز کنیم.

وی افزود: اگر اهداف خود را به عنوان یک برنامه دراز مدت و به طور مثال بیست ساله در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که با آنها فاصله زیادی داریم باید با همدلی، صمیمیت و توجه بیشتر و همچنین گسترده کردن همکاری با وزارتخانه هایی که به نوعی درگیر ورزش هستند روند فعالیت های خود را تسریع کنیم غافل نشویم که در این راه باید از همکاری و تعامل های همه جانبه بهره ببریم چرا که به تنهایی نمی توان راه به جایی رساند.

رئیس سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه کشور 70 میلیونی ایران تنها 3700 مکان ورزشی دارد تصریح کرد: این در حالی است که قشر جوان کشورمان 40 میلیون نفر جمعیت دارد با این حساب داشتن مکان ورزشی به این تعداد یعنی صفر. ما احداث 7 هزار و 500 مکان ورزشی را طراحی کرده ایم که در این بین ساخت 2 هزار و 500 واحد به پایان رسیده و احداث 3 هزار و 700 مکان ورزشی نیز همچنان ادامه دارد.

علی آبادی تصریح کرد: اگر خواهان آن هستیم تا تمام هموطنان خود را در هر سن و سالی درگیر ورزش کنیم باید تمام امکانات کشور را به خدمت ورزش در آوریم حتی در این راه از دستگاه های دولتی و خصوصی به طور همزمان و مساوی بهره ببریم.

وی در ادامه صحبت های خود توجه به 4 اصل را برای پیشرفت هر چه سریعتر در عرصه ورزش لازم و ضروری دانست و گفت: توسعه زیر ساخت های ورزشی مهمترین رکن است. فراموش نشود که فضای ورزشی اولین نیاز هر ورزشکاری است به همین دلیل در برنامه های دراز مدت خود به این مورد توجه ویژه ای داریم.

رئیس سازمان تربیت بدنی با تاکید بر اینکه توسعه منابع مالی نیز از اهمیتی به اندازه توسعه زیر ساخت های ورزشی برخوردار است، اظهار داشت: البته نباید توجه به این موارد باعث غفلت از توسعه نیروهای انسانی شود. نیروهای انسانی مستعد در فدراسیونها، سازمان تربیت بدنی و همچنین دستگاه های دولتی و خصوصی باید به خوبی پرورش داده شوند تا از آنها به خوبی بهره ببریم.

علی آبادی در خاتمه خاطر نشان کرد: توسعه فرهنگ اسلامی و ملی نیز آخرین اصل لازم برای رشد و ترقی در ورزش به حساب می آید. فرهنگ ما حکم آدرس دقیق برای رسیدن به مقصد را دارد که اگر از آن دوری کنیم راه اشتباه را برای ورزش و ورزشکاران انتخاب می کنیم. در زمان جنگ نیز رزمندگان اسلام با در اختیار داشتن درست ترین آدرس که حفظ تفکر الهی بود حرکت خود را آغاز کرده و توانستند به مقصد پیروزی برسند اگر از فرهنگ با قدمت ایرانی به خوبی استفاده کنیم می توانیم رضا زاده ها و ساعی های بیشتری داشته باشیم.