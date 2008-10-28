رای گیری آغاز شد / تذکر قراخانلو به کیومرث هاشمی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس هماهنگی های صورت گرفته و اعلام قبلی از دقایقی پیش کار رای گیری برای انتخاب رئیس از سوی اعضای مجمع آغاز شده است. روال انجام رای گیری به این صورت است که همه اعضا باید به هر یک از پست های مورد نظر یکبار رای بدهند.

با این شرایط هر یک از اعضای مجمع باید پنج بار به اتاق ویژه ای که در نظر گرفته شده است بروند و رای خود را در صندوق بیندازند.

به هنگام آغاز رای گیری کیومرث هاشمی به اعضای مجمع پیشنهاد داد افرادی که به رئیس رای می دهند پشت برگه های خود را امضا کنند که این پیشنهاد با مخالفت و تذکر قراخانلو مواجه شد. رئیس فعلی کمیته فعلی کمیته ملی المپیک معتقد بود این اقدام به مثابه نشانه گذاشتن است. با این تذکر ماجرای امضا منتفی شد.