  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۴۷

حاشیه های انتخابات دهم المپیک/

رای گیری آغاز شد / تذکر قراخانلو به کیومرث هاشمی

رای گیری آغاز شد / تذکر قراخانلو به کیومرث هاشمی

رای گیری برای انتخاب رئیس جدید کمیته ملی المپیک از دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس هماهنگی های صورت گرفته و اعلام قبلی از دقایقی پیش کار رای گیری برای انتخاب رئیس از سوی اعضای مجمع آغاز شده است. روال انجام رای گیری به این صورت است که همه اعضا باید به هر یک از پست های مورد نظر یکبار رای بدهند.

با این شرایط هر یک از اعضای مجمع باید پنج بار به اتاق ویژه ای که در نظر گرفته شده است بروند و رای خود را در صندوق بیندازند.

به هنگام آغاز رای گیری کیومرث هاشمی به اعضای مجمع پیشنهاد داد افرادی که به رئیس رای می دهند پشت برگه های خود را امضا کنند که این پیشنهاد با مخالفت و تذکر قراخانلو مواجه شد. رئیس فعلی کمیته فعلی کمیته ملی المپیک معتقد بود این اقدام به مثابه نشانه گذاشتن است. با این تذکر ماجرای امضا منتفی شد.

کد مطلب 773303

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها