آمریکا مسئول بروز بحران اقتصادی موجود در دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در راس یک هیئت تجاری از کشور صربستان دیدار و با کلوپ صاحبان صنایع، روسای اتاقهای بازرگانی صربستان و رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نمایندگان صربستان و نمایندگان جامعه تجاری، صنعتی و بانکی دیدار و گفت و گو کرد.

محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران همچنین در اجلاس بررسی فرصتهای سرمایه گذاری و تجارت در ایران ضمن تقبیح عملکرد منفی و ناپسند غرب در معماری اقتصاد بین الملل، آمریکا را مسئول بروز بحران اقتصادی موجود در دنیا معرفی و اظهار کرد: عملکرد نادرست شرکتهای سرمایه گذاری و ساخت مسکن در آمریکا و متعاقب آن رفتار نادرست موسسات مالی و اعتباری این کشور باعث شروع این بحران و سرایت آن به دیگر اقتصادهای جهان شده و دنیا را با ناامنی اقتصادی، سقوط سهام شرکتها و از دست رفتن اندوخته و دسترنج میلیونها نفر مواجه کرده است.

نهاوندیان با برشمردن استعدادهای بالقوه دو کشور در زمینه های مختلف اقتصادی خواهان همکاری ایران و صربستان درباره تعریف مدل جدید، موثر و مناسب برای اقتصاد بین الملل شد.

رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم ایجاد سیستم نوین اقتصاد بین الملل با همکاری تمامی کشورهای دنیا اظهار کرد: آمریکایی ها در خلال چند سال گذشته اقتصاد خود را رها کرده و به دنبال برقراری تحریک علیه کشورهای دیگر و یا ارائه نسخه های حل مشکلات اقتصادی برای دیگران بودند و نتیجه این اقدامها ایجاد بحران جدید اقتصادی در دنیا است که نه تنها شرکتهای آنها بلکه اقتصاد جهانی را نیز با معضلی بزرگ روبرو ساخته است.

وی از طرفهای صرب دعوت کرد تا نسبت به توسعه همکاریهای مشترک با ایران در زمینه های انرژی، بانکی، کشاورزی، صنعتی و راه آهن اقدام کنند و ایران را با برخورداری از 600 میلیارد دلار GDP ، 70 میلیون نفر جمعیت، دارنده دومین ذخایر گاز دنیا کنند و دومین صادرکننده نفت اوپک شریک تجاری قدرتمند خود بدانند.

رئیس اتاق ایران با بررسی وضعیت اقتصادی صربستان در خلال چند سال گذشته طرف صرب را به چرخش اقتصادی در کشور و حرکت به سوی اقتصادهای قدرتمند در شرق کره خاکی دعوت کرد.

رئیس اتاق ایران در ادامه سفر خود به صربستان با وزرای بازرگانی و اقتصاد و دارایی همچنین مدیران چند شرکت بزرگ صرب ملاقات خواهد کرد.

رئیس اتاق ایران در حاشیه اجلاس «همایش تجارت و سرمایه گذاری در ایران» یادداشت تفاهمی را با رئیس اتاق بازرگانی صربستان در رابطه با توسعه همکاری میان بخش های خصوصی دو کشور امضا کرد.