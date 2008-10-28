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۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۱۹

رسانه های صهیونیستی خبر دادند:

10 فوریه زمان احتمالی برگزاری انتخابات کنیست اسرائیل

10 فوریه زمان احتمالی برگزاری انتخابات کنیست اسرائیل

رسانه های رژیم صهیونیستی 10 فوریه را زمان احتمالی برگزاری انتخابات پارلمانی این رژیم اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مطبوعات صهیونیستی امروز نوشتند: بیشتر گروههای سیاسی اسرائیل خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در 10 فوریه سال آینده هستند.

نمایندگان گروههای سیاسی رژیم صهیونیستی امروز با دالیا ایتزیک سخنگوی کنیست این رژیم به منظور تعیین تاریخ انتخابات پارلمانی دیدار کردند.

هنوز این تاریخ به عنوان تاریخ رسمی برگزاری انتخابات اعلام نشده است.

در پی ناتوانی زیپی لیونی رهبر جدید حزب کادیما برای تشکیل یک کابینه ائتلافی با تایید شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی قرار است انتخابات زودهنگام پارلمانی در سرزمین های اشغالی برگزار شود.

کد مطلب 773315

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